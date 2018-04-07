商務部：美方錯判形勢，中國將堅決反擊

摘要：中國商務部表示：「美方嚴重錯判了形勢，採取了極其錯誤的行動。一段時間以來，雙方的財經官員並沒有就經貿問題進行任何談判。在這種情況下，雙方更不可能就此問題進行任何的談判。」

中國商務部 6 日就此前川普一千億美元的額外關稅徵收，召開了新聞發布會。

會上，面對記者的提問，商務部發言人表示對於美方的行動，中方已做好了十分具體的反制措施，一旦 1000 億美元清單公布，中國將立刻反擊。

商務部：我們不會挑事，但如果有人挑事，我們會堅決迎戰

以下為發布會實錄：

商務部新聞發言人高峰非常抱歉，讓大家久等了，因為中美經貿關係出現一些新的變化，商務部臨時召開一個小型的記者吹風會，下面歡迎記者朋友們圍繞着中美經貿關係提出問題。

【媒體】：我們知道，美東時間 4 月 5 日，美國總統川普發布聲明，考慮再對中國 1000 億美元的出口商品加征關稅，請問中方有何評論？

【高峰】：我們感到，美方的行為十分無理。美方嚴重錯判了形勢，採取了極其錯誤的行動，這種行動的結果就是「搬起石頭砸自己的腳」。如果美方公布新增 1000 億徵稅產品清單，中方已經做好充分的準備，將毫不猶豫、立刻進行大力度的反擊。謝謝。

【中國國際廣播電台記者】：您認為這場所謂的貿易戰的性質是什麼？

【高峰】：我們認為這是單邊主義和多邊主義之間的一場鬥爭，是保護主義和自由貿易之間的一場鬥爭。如果多邊主義和自由貿易受到威脅，經濟全球化的進程遭到破壞，整個世界經濟復甦都會受到嚴重威脅，這既不利於中國的核心利益，更不利於全球的共同利益。面臨這樣的重大問題，我們必須堅決鬥爭。謝謝。

【CNBC 記者】：您下午時說過中國會採取新的綜合應對措施，捍衛我們國家和人民的利益。新的綜合措施包括哪些措施？另外，如果說中國也拿出一張清單來的話，這張清單會包括什麼產品？

【高峰】：剛才我已經說過，中方已經做好充分準備，如果美方公布新增 1000 億的徵稅產品清單，我們將毫不猶豫立刻進行大力度的反擊。我們不排除任何選項。謝謝。

【中新社記者】：我們注意到，最近有美國高官說中美正在就貿易衝突進行談判，請問商務部對此有何評論？謝謝。

【高峰】：中方注意到，美方不同官員都表達了剛才你說的這個意思，但是這不符合實際情況。一段時間以來，雙方的財經官員並沒有就經貿問題進行任何談判。美方公布 301 調查報告以及產品建議清單以後，中方予以堅決回應；美方再次提出增加 1000 億徵稅商品，中方進行了更加堅定的回應；在這種情況下，雙方更不可能就此問題進行任何的談判。謝謝。

【經濟日報記者】：我的問題是，如果美方採取了進一步升級行動，你們會有什麼措施？

【高峰】：我們已經按照底線思維的方式，做好了應對美方進一步採取升級行動的準備，並已經擬定十分具體的反制措施。中國人的做事方式是，我們不會挑事，但如果有人挑事，我們會堅決應戰。中國人辦事歷來是十分認真的，我們一定會說到做到。謝謝。



『新聞來源／華爾街見聞』