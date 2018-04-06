侯友宜初選勝出新北議員盼母雞帶小雞

國民黨中央今（6）日公布新北市長初選民調，確定由新北市前副市長侯友宜勝出，不過侯友宜並未出席開封民調結果記者會，而是現身新北市議會，出席國民黨團力挺新北市長參選人活動，國民黨新北市議會黨團則期盼侯友宜也能像先前的台北市長柯文哲，發揮「母雞帶小雞」的功效，帶領國民黨欲參選的議員候選人們，一起贏得年底大選。

國民黨新北市長提名從 4 月 3 日到 5 日一連三天舉行初選民調，黨中央公布開封民調，確定民調第一名為新北市前副市長侯友宜，第二名為前台北縣長周錫瑋；第三名則為新北市議員金介壽，最終結果由侯友宜代表國民黨參選這次年底選舉的新北市長。

不過有人質疑，在民調一家一家開封的同時，有些議員就已經接受到侯友宜勝選的訊息，懷疑有內部操作的嫌疑，對此，國民黨組發會主委李哲華回應，都是揣測，可能是外界根據相關民調情形臆測，三候選人都很清楚民調執行過程，也有觀察員，民調公平、公正、公開。

李哲華強調，黨中央為了和諧、團結勝選原則，並不公布詳細民調數字，且經三人共同認可，符合黨內民主機制，新北市黨部將提報 11 日中常會通過。

國民黨新北市議會黨團則開心的表示，侯友宜主張安居樂業，也是個腳踏實地的人，如今代表國民黨參選新北市長，期盼發揮母雞帶小雞力量，讓議員在新北市議會實質過半。

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