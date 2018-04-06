侯友宜初選勝出金介壽質疑民調不公

國民黨中央今（6）日公布新北市長初選民調，確定由新北市前副市長侯友宜勝出，敗選的新北市議員金介壽表達祝福，但仍質疑初選過程不公平，電訪監察員民調期間就發現，受訪員聽到受訪民眾支持某參選人的姓名，但民調員卻在裡頭勾選另一參選人，這樣不公正的立場都反映過，卻毫無結果。

國民黨新北市長提名從 4 月 3 日到 5 日一連三天舉行初選民調，黨中央公布開封民調，確定民調第一名為新北市前副市長侯友宜，第二名為前台北縣長周錫瑋；第三名則為新北市議員金介壽，最終結果由侯友宜代表國民黨參選這次年底選舉的新北市長。

不過有人質疑，在民調一家一家開封的同時，有些議員就已經接受到侯友宜勝選的訊息，懷疑有內部操作的嫌疑，對此，國民黨組發會主委李哲華回應，都是揣測，可能是外界根據相關民調情形臆測，三候選人都很清楚民調執行過程，也有觀察員，民調公平、公正、公開。

李哲華強調，黨中央為了和諧、團結勝選原則，並不公布詳細民調數字，且經三人共同認可，符合黨內民主機制，新北市黨部將提報 11 日中常會通過。

不過金介壽受訪時指出，他所屬的民調監聽人員指控，過去三天民調過程都有聽到受訪者明明支持周錫瑋，卻被登錄支持侯友宜；而這些都曾經跟黨部等反映過「電訪員」不公，但經過了解，電訪員表示是「恍神」所致，讓他們無法真正信服民調的真實性與公正性。

金介壽更爆料，上午在黨中央拆封三家民調公司結果時，有些人的手機就已經接到來自新北市議會黨團辦公室的新聞稿，公布侯友宜已經勝出，三家民調只開了兩家，而且還在一家家的統計中，侯友宜居然就已經勝出，讓他實在不解。

不過金介壽還是三度表達祝福，但記者詢問未來是否會與侯友宜整合的時候，金介壽卻不願多談，還反問媒體「這時候談這個幹什麼」。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』