新債王：2017年太舒服了，2018年該買單了

摘要：Jeffrey Gundlach 認為，在經歷了有史以來最容易的投資年後，2018 年維持收益的難度將顯著上升。新債王認為，當貿易戰遇上聯準會緊縮，美國出現政策失誤的機率正在上升，經濟衰退可能在川普執政期間來臨。

隨著中美貿易戰升溫，此前曾多次向市場發出風險警告的「新債王」Jeffrey Gundlach 對今年美國經濟和股市的前景越發悲觀了。

DoubleLine Capital 創始人 Gundlach 周三在接受 CNBC 採訪中稱，交易員們目前深陷困境，在 2017 年經歷了一個「懶散的遊船之旅」後，2018 年維持收益的難度將顯著上升。

今年初，新債王為市場劃了一條「紅線」，稱美國十年期公債殖利率一旦突破 2.63%，美國公債將繼續承壓，殖利率將上行至 3%，連年高歌猛進的美股也可能遇到較大風險。

事實證明，Gundlach 是對的。1 月底，美國十年期公債殖利率衝破「紅線」，一路走高至 2.95%，股市也開始動盪，陷入回調。

在這次採訪中，Gundlach 再次重申「紅線」的重要性，他認為美國十年期公債殖利率必須回到 2.63% 下方，美股才有希望重新站穩腳跟。但新債王認為，這一情形不會發生，因為多個通膨領先指標都表明，未來幾個月 CPI 可能走高。

Gundlach 表示，目前市場波動性一直無法穩定下來，這與去年所經歷的完全不同，2017 年可以稱得上是有史以來最容易的投資年，股票風險調整回報率是歷史上最好的。

「今年該是還債的時候了，"Gundlach 認為今年股市將有可能收跌，事實上，截至目前，除了商品收益為正，其它資產收益都是負值。

Gundlach 還警告稱，隨著中國美貿易戰升級，再加上聯準會升息，今年美國出現對經濟造成嚴重後果的政策失誤的可能性正在上升。

Gundlach 指出，目前美國 10 年期與 2 年期公債殖利率差低於 50 個基點，歷史上當這種情況發生時，殖利率曲線總是進一步趨向平坦甚至倒掛。此外，進行中的縮表在今年 10 月開始的 2019 年財年裡將導致高達 6000 億美元的量化緊縮。更重要的是，我們現在還在爭論關稅問題：

在這樣的情境下，我們正跌跌撞撞地邁向一個政策錯誤，或許正如川普總統的貿易顧問 Peter Navarro 曾說過的，聯準會今年不應該升息三次。

Gundlach 認為經濟衰退不會在今年發生，但在川普執政期間發生的機率非常高：

1930 年代以來的歷史先例表明，當貿易戰遇上聯準會量化緊縮，經濟衰退在川普執政期間來臨的可能性歷史性地高，考慮到這是戰後持續時間第二長的經濟擴張周期。

當被問及他的資產配置情況時，Gundlach 透露他旗下的宏觀基金仍然堅持做空股票，雖然在 12 月和 1 月時承受了痛苦，但在那之後就開始取得回報了。

Gundlach 還稱比特幣是「網路泡沫」的重演，圍繞虛擬貨幣的狂熱與 1999 年的情況非常相似。

『新聞來源／華爾街見聞』