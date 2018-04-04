川普正在發動一場 贏不了的貿易戰

根據 MarketWatch 分析報導，中國本週對 128 項美國出口商品課徵關稅，可能只是全球兩個最大經濟體貿易戰的開端。

儘管川普總統誇稱，「貿易戰很好，美國可輕鬆獲勝。」但這場仗却可能對兩國，甚至全球經濟，造成嚴重傷害。

貿易戰是將關稅以牙還牙式的升高，結果是，懲罰另一國生產商遠甚於保護本國生產商。目前為止，中國宣布的關稅，只是針對川普政府上個月以國家安全為由，所施加的鋼鋁關稅進行報復。若川普政府再以智慧財產權爭議為由，對價值 500 億美元的中國進口商品課徵關稅，則中國的報復力度亦將加大。

當一個國家對另一國商品課徵關稅，則目標國的出口商將會受到傷害，但課稅國的消費者與有關行業亦難倖免，甚至損傷更甚於目標國家。若目標國家採取報復行動，則對兩國的傷害還將進一步擴大。

中國是美國商品的第三大出口市場。本週中國宣布對價值 30 億美元的美國出口商品進行課稅，下一波課稅商品價值可能高達 600 億美元。

去年，美國自中國進口商品價值達 5050 億美元，其中半數為家庭用品，包括手機，玩具，傢俱，衣裝等。對這些商品課稅，將使得數千萬美國人荷包受到衝擊。

對其他主要類別的中國進口商品課稅，諸如電腦，機械與工業原料，則將波及一般的美國企業，提高他們的成本，削弱他們的全球競爭力。數十萬美國勞工將因而失業。

美國關稅並無法降低對中國的貿易赤字。若這些關稅成功減少了中國商品進口，則中國資金將會減少，進而將會降低購買美國出口商品，並減少投資美國債券。由中國進口金額與對中國出口金額將雙雙下降，貿易總額將會減少，商品價格與獲利亦將降低。

其實美國對中國的貿易赤字，一直存在誤導現象。赤字並非因貿易政策不同所造成，而是多項因素的結果，諸如儲蓄率，投資，與消費者需求。

在中國，國民儲蓄率高於總投資，其多餘的儲蓄便投資到了美國。當中國人購買美國債券，美國政府便可用較低成本取得資金，進行軍事與其他任務行動。

此外，美國自中國進口的商品中，有許多零件係來自中國以外的國家。例如 iPhone 只是在中國組裝，主要零件則分別來自日本，南韓與美國。然而，根據美國貿易會計系統，iPhone 的整體價值全被列為中國進口。若將零件價值回歸至原始生產國，則估計中美双方的貿易赤字可減少 40%。

中國貿易赤字的另一項誤導，在於服務貿易。

2016 年， 美國對中國的服務貿易盈餘接近 400 億美元。美國企業亦透過子公司，在中國銷售商品與服務，根據美國商務部最新資料顯示，2015 年，美國企業子公司在中國銷售商品為 2940 億美元，服務亦達 590 億美元。若加計這些項目，則美國與中國的貿易赤字還將大幅縮小。

要解決對中國的貿易問題，不應是引發貿易戰，而是尋求國際合作，解決雙方利益問題。與其他先進經濟體合作，美國應當尋求鼓勵中國進行改革，以解決智慧財產權與鋼產能過剩的問題。

這類合作才能產生利益，又不會造成貿易戰的共同毀滅性效果。