【港股解碼】傳祺的影響到底有多大？預計2018年占廣汽總銷量達到40%

2017年，中國汽車市場結束了此前的持續高增長階段，儘管汽車產銷量仍位居全球第一，分別同比增長3.2%及3%。但不可否認的是汽車市場已正式進入低速增長的新常態：與此同時亦進入全面轉型新階段。

在這樣的大背景下，廣汽集團(02238-HK)2017年的表現如何？

資料顯示，截至2017年12月31日止年度，廣汽銷售收入約715.75億元（人民幣，下同)，同比增長44.84%；歸屬於公司所有者的利潤約為110.05億元，同比增長75.02%。2017年，廣汽汽車產銷首次突破200萬輛，同比增長均為21%，高於行業平均增幅約18個百分點，銷量增幅居國內六大汽車集團之首，市場佔有率由5.89%提升至7%。其中自主品牌銷量突破50萬輛，同比增長36%，成為廣汽集團新的利潤增長點; 此外，日系、歐美系與自主系三足鼎立格局日益鞏固。

若單從這些數據看，在國內汽車市場低迷的環境下，與同行相比，廣汽集團確實可以說得上仍繼續保持高增長態勢，但就自身而言，卻並非如此。翻查資料，廣汽2016年的收入增速為67%，到2017年增速已經下降了22.2個百分點至44.8%，收益增速放緩幅度還是較大的；2016年汽車產銷分別為165.96 萬輛和 165.01萬輛，增速分別為30.28%和26.96%，到2017年增速分別下降了9.68及5.96個百分點。2016年自主品牌車型銷量增速為90.66%，2017年的增速僅為36%，大幅減少了54.36個百分點。

下麵為2016年及2017年收益增速、產銷量增速及自主品牌銷量增速的對比圖。可以看到其實收益、產銷量機自主品牌銷量今年的增速均有所放緩，而收益及自主品牌銷量增速放緩最嚴重。

3月29日，廣汽管理層就上述2017年業績召開了媒體發佈會並解答了記者提問。

廣汽集團董事長曾慶洪於會上指，2018年廣汽將加快廣汽智聯新能源汽車產業園建設，積極培育三電核心技術，其預計今年將能夠在動力電池及關鍵零部件領域實現重大突破，推動移動出行及共用汽車發展。廣汽定下了2018年產銷同比增長10%，2020年產能實現240萬輛(爭取300萬輛)的目標。

而具體的新能源汽車、自主品牌傳祺及自動駕駛等細節問題且跟著從財華社走進業績會，看看管理層怎麼回答。以下為財華社整理的業績會上的部分實錄。

Q1：今年汽車市場放緩的狀態下，會對汽車價格構成壓力嗎，整個汽車行業是否會陷入價格戰呢?

A1：去年整個行業是同比增長3%，根據中國研究中心的數據，今年預計也是3%這個水準，我們認為價格戰從來就沒有停止過，決定價格的因素無非就是品質、成本及交貨期，當然今年價格戰還是會持續。

Q2：此前管理層已有計畫將傳祺打入美國市場，想問下關於傳祺延遲進入美國市場的問題，此外今年銷售目標中傳祺及新能源車占比分別是多少?自主品牌及合資品牌的毛利率貢獻有什麼區別?

A2：我們預計2019年底之前，傳祺將以整車形式進入美國市場，但是由於近期貿易戰等影響，我國對進口關稅的調整，具體還不知道會發生什麼樣的情況，我們也在對這一計畫做研究評估。如果關稅調整對整車銷售價格影響比較大的話，可能還不會這麼快，這些還在研究之中。

去年新能源銷售不到4000臺，就全部的200萬臺來說，占比還很低。按照國家十三五的要求，是要占總銷量的10%,所以對我們來說，在2020年實現新能源銷售占比達到10%還是有挑戰的。

傳祺2018年的基本銷售目標是60萬輛，爭取70萬輛，占比預計達到40%。而就目前而言，自主品牌傳祺的利潤率是高於合資品牌的。

Q3：貴集團與蔚來汽車是競爭對手，還是合作夥伴關係?

A3：蔚來汽車主要是做智能網聯，他的優勢主要在製造上，我們也做智能網聯，因此確實是存在一定的競爭的，但更多的是合作。通過與新勢力車企在競爭中合作，在合作中競爭，共同進步。蔚來汽車作為互聯網造車新勢力的代表，但與傳統造車商還是有很大區別的，在產品定位、、價格區間以及目標人群方面都有差異。

Q4：兩會期間，曾董事長曾提出推動自動駕駛立法進程，但自動駕駛最近爆出一些問題，廣汽對於自動駕駛安全方面會採取一樣的措施?

A4：兩會期間，我在立法方面，行業方面，還有民生方面，提了一些建議。關於自動駕駛，希望儘快允許路試。在美國，德國去年就有交通法出臺，希望國家儘快完善交通安全法及公路法。去年11月26，全國就29個企業單位進行自動駕駛比賽，我們是第二名，其實第一名也是我們，我們跟一所大學合作，取得了比較好的成績。

Q5：廣汽在智能網聯電動車方面是否會加快佈局，與騰訊等企業合作的進展如何?

A5：智能網聯這一塊，預計在今年年底工廠能建成，我們投資450億在廣州番禺建立一個智能網聯新能源汽車，今後規劃產能是40萬輛，2020年是爭取實現20萬輛產能的新能源汽車。目前，我們的自動駕駛產品已經可以在指定的公路行使，北京上海等已發了上路的牌照，我們會加快新能源汽車的佈局，所以也希望全國各個大城市在新能源自動駕駛方面開發力度加大，國家儘快完善相應法律及道路設施。

■ 作者｜陸小梅

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