南韓公調處證實：尹錫悅被捕

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-15 09:59

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南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處） 和警方周三（15 日）早上 6 時（台灣時間 7 點）許對總統尹錫悅展開第二次執行拘留，衝破尹錫悅辯護團隊和執政黨國民力量議員築起的人墻，進入官邸。

南韓公調處表示，當地時間周三上午 10 時 33 分，尹錫悅被捕。目前他已經抵達公調處。這是南韓史上首次對現任總統執行逮捕令。

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尹錫悅說：「儘管此舉（逮捕）違法，但為了避免流血事件，同意出席調查人員訊問。」他說，強制執行無效的逮捕令，令人感嘆。

尹錫悅的支持者和批評者周三上午在總統官邸附近舉行了對立的抗議活動——一方聲稱要保護尹錫悅，另一方要求監禁尹錫悅。警方估計約 6,500 名尹錫悅的支持者到場。

根據南韓法律的規定，公調處在逮捕尹錫悅後，只能拘留 48 小時，之後必須決定是否申請拘留令。拘留期限延長最長 20 天，否則就要放人。

去年 12 月 3 日，尹錫悅短暫宣布戒嚴令，引起軒然大波，他因此遭國會彈劾，公調處與警方和軍方也成立了聯合調查部。