LIBOR-OIS利差擴大 哪些美股衝擊大？

《Zerohedge》報導，倫敦銀行同業拆款利率 (Libor) 一路飆漲，Libor 和隔夜指數交換利率 (OIS) 的利差也正不斷擴大，負債沉重的企業已經對此感受到利息壓力的走高，導致股價表現遜於大盤。

LIBOR-OIS 利差是銀行願意付出的借款成本相對於無風險利率，可反應市場對於信貸狀況的看法，利差擴大代表市場的融資成本在快速走高。

摩根大通根據 Fed 數據計算出，LIBOR-OIS 利差擴大至 35 個基點就會讓企業利息負擔增加 210 億美元。所以，是否溫和的緊縮貨幣就足以『打破』市場，這還有待觀察。

高盛週一 (1 日) 發佈一份分析報告，分析師 Ben Snider 指出，借款成本上升只會對股市有溫和的逆風。「背負較多浮動利率債務的公司，表現不及大盤，就是反映借款成本的變動。」

高盛警告說，如果借貸成本繼續攀升，那麼這些公司的股價應該會很煎熬，除非 Fed 完全扭轉緊縮策略的進程，否則這些公司的槓桿率將提高且財務狀況緊縮，影響股價表現。

雖然有些樂天派認為，Libor 和 Libor-OIS 利差攀高是技術因素造成，不會造成系統性風險，無須過於憂慮。但是從股價看來，償債成本提高的壓力已經反映在高浮動利率債務的公司身上。

下圖是 50 家 S&P 500 企業中浮動利率債務 (與 Libor 相關的債務) 佔整體債務 5% 以上的公司，將其股價與利率做比較：

結果發現，2018 年迄今，隨著短期利率走升，這些公司的股價落後 S&P 500 指數 320 個基點 (-4% vs -1%)；而且股價只有本益比的 16 倍、低於 S&P 500 成分股平均的 17.6 倍。如果借款成本持續上升，這些公司股價會更艱難，但對於期待利差回升的投資者來說，這可能有策略價值。

3 月下旬利差一度出現收緊，這些公司股價就反彈，顯示浮動利率債務多的公司，股價和利率呈現反向走勢，且投資者也預期借款成本會回歸均值。

高盛也指出，小型股票通常比大型股票背負較高的浮動利率債務，考慮其規模，可能導致數據集測試結果更高。