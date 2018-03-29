全球信貸市場陷入危機徵兆：LIBOR大升、殖利率曲線利差收窄

近期美股市場關稅、貿易政策與社群平台侵犯隱私等問題影響，而全球利率市場在同個時間也出現危險訊號，例如倫敦銀行同業拆借利率 (LIBOR) 持續攀升、10 年期與 2 年期美債殖利率利差縮小、以及聯邦基金利率上升。

《CNBC》文章作者 Ron Insana 指出，最近美元 LIBOR 一直不斷飆升，而 LIBOR 為重要的全球利率，從企業到個人個人貸款，許多借款都是以此為利息基礎，美元 LIBOR 上升將使借款人融資成本升高。

與美國的聯邦基金利率一樣，LIBOR 一直對全球貨幣市場的流動性不足和金融壓力非常敏感。目前，12 個月期美元 LIBOR 在接近 2.7％的水平，並且全年一直持續上升，但至目前為止，似乎沒有人可為此提供合理的解釋。

另一方面，由於美股週二遭拋售，流出股市的資金湧入 10 年期美債，使 10 年期美債殖利率下滑至 2.78%，債券價格上升。此舉導致 10 年期與 2 年期美債殖利率的利差縮小至 51 基點，殖利率曲線變得更平緩。

10 年期美債殖利率走勢

此外，12 月份聯邦基金期貨價格上漲，殖利率下跌，這表明債券交易者開始懷疑聯準會今年是否會大幅升息。Charles Schwab 債券市場策略師 Kathy Jones 表示，在上周聯準會升息之後，目前有效的聯邦基金利率達到 1.7％，高於目前的通膨率。

聯邦基金利率

這代表著，這是自金融危機以來，聯準會展現較具限制性的政策，而不是寬鬆政策，這部分解釋為什麼股市和債市變得如此緊張。若美國稅改政策與支出預算的增加，對經濟的刺激沒有預想中來的大，那麼聯準會的緊縮政策可能會導致美國經濟成長減緩。

美國第一季的預測 GDP 被下修至低於理想目標的 3%，很難預測今年第一季以後的表現。而利率的變化，將為政策制定者製造更多的難題。

全球面臨經濟、政治和地緣政治風險

美國總統川普本應在與北韓領導人金正恩會面，但目前沒有具體細節，也有媒體認為會面不會發生。而金正恩則是首度出訪中國，代表中國和北韓仍有可能合作。

而由於沙烏地阿拉伯和伊朗之間的權力鬥爭，原油的地緣政治風險溢價成長，油價也上漲。

華爾街有句俗話「市場討厭不確定性」，僅管是句被過度使用的話，但是非常貼切，市場正面臨許多未知的風險，利率的變化，可能會帶來一些警示，但市場需要細心觀察以預測變化。