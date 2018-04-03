近百年來最糟第二季開局後 投資者還要擔心中期選舉

摘要：中期選舉通常在 11 月舉行，而在此之前的二、第三季，美股都將籠罩在不確定性之下。二戰以來，標普在第二季平均上漲 1.8%，但中期選舉年卻平均下跌 2.2%，第三季繼續下跌 0.9%。

遭遇大蕭條以來最糟糕的第二季開局後，美股投資者還要擔心中期選舉。

從歷史表現來看，4 月一般是股市投資者滿面春風的一個月。二戰後 1950 年以來，道指每年 4 月的平均漲幅有 1.9%，是表現最好的一個月；標普平均漲幅 1.5%，納指漲 1.4%。

但對於今年來說，事情可能會有些不一樣。美股本已草木皆兵，川普還將迎來「期中考試」。美國民眾正在通過中期選舉，對他上任的兩年表現做出評判，而股市往往會因為中期選舉，而經歷一些額外的波動。

中期選舉通常在 11 月舉行。通常而言，執政黨在中期選舉中往往失利，會丟掉自己在國會的部分席位。

中期選舉對於股市最大的影響在於「不確定性」。CNBC 援引 CFRA 首席投資策略師 Sam Stocall 的報告稱，中期選舉前兩個季度，是一個總統選舉周期的 16 個季度中，最具挑戰性的時期。

中期選舉年的第二季，標普平均下跌 2.2%。但是，二戰以來，第二季標普的平均變動是上漲 1.8%。

中期選舉年的第三季也沒有走出「不確定性」的影響，平均下跌 0.9%。在一個完整的總統周期（16 個季度）中，僅有這兩個季度股市獲得下跌。

對於 4 月份來說，一季報的盈利披露也會影響到股市的走勢。儘管盈利多於預期在華爾街已經司空見慣，但今年在稅改和貿易保護兩項政策影響下，企業業績披露出現預料之外的變化，也並非不可能。

來自 Rasmussen Reports 的最新民調（3 月 27 日 - 4 月 1 日）顯示，川普的支持率達到 50%，超過了同期歐巴馬的表現。

『新聞來源／華爾街見聞』