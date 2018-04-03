美股可望回穩？指數期貨盤前走揚

美股週一重挫，但週二 (3 日) 盤前交易中，指數期貨走揚，道瓊期指一度上漲 76 點。

台北時間週二晚間 7 點 2 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 76 點 (0.32%)，標普 500 期指上漲 0.43%，那斯達克期指上漲 0.46%。

為平衡美國發起貿易戰，可能造成的損失，中國政府日前宣布，自 4 月 2 日起，對原產於美國的 7 類 128 項進口商品，中止關稅減讓義務。

中國將對上述 128 項進口商品，於現行適用稅率基礎上，加徵關稅；其中，水果及製品等 120 項商品，加徵關稅稅率為 15%；豬肉及製品等 8 項商品，加徵關稅稅率為 25%。

在此同時，美方也計畫於本週，公布對中國課徵上看 600 億美元關稅的清單，包括科技產品、服飾、鞋類，都可能納入其中。

上述情況使貿易戰疑慮升溫，加上川普再度抨擊亞馬遜，導致科技股震盪，週一道瓊指數大跌 1.9%，標普 500 指數收跌 2.23%，那斯達克指數下跌 2.74%。

週二歐股走跌，歐元區 Stoxx 50 指數下跌 0.66%，德國 DAX 指數下跌 1.06%，法國 CAC 40 指數下跌 0.55%，英國 FTSE 指數下跌 0.31%。

大宗商品方面，黃金期貨下跌 033%，至每盎司 1,342.40 美元；原油期貨價格上漲 0.41%，至每桶 63.27 美元。

美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 下跌 0.06%，至 89.64。