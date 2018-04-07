熱門股—直得獲利俏展望佳 爆量續創歷史新高價

微型線性滑軌廠直得 (1597-TW) 近來受惠去年獲利表現亮眼，加上中國自動化設備需求增溫，近日股價續攻高，周一 (4/2) 尾盤爆量直奔漲停價 176 元，收復 5 日線，也創歷史新高價，成交爆量逾 1.2 萬張，為前日成交量 4 倍多。

直得主力產品為微型線性滑軌，約占營收比重逾 6 成多，其為利基型產品，應用於半導體、面板、LED 等較為精密的機械設備，平均毛利率逾 4 成；標準型線性滑軌則占約 3 成，應用於自動化設備與工具機等加工機台；線性馬達模組為新產品，營收占比不到 5％，但毛利率超過 5 成，目前整體規模仍較小。

展望今年，法人指出，直得南科舊廠第 1 季更新設備，產能效益可望於下半年顯現，而樹谷新廠二期預計第 3 季建廠完成，年底前可望投產，在產能陸續到位下，今年獲利成長動能強勁。

直得去年營收 14.88 億元，年增 51.47%，毛利率 41.86%，年增 5.76 個百分點，營益率 22.34%，年增 9.69 個百分點；稅後純益 2.38 億元，年增 178.29%，每股稅後純益 4.03 元，較 2016 年大增逾 1 倍，營收、毛利率、營益率、純益與 EPS 等數字，均創近 6 年新高。