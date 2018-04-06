〈觀察〉遊戲業搶攻電子支付 祭策略拚損平

國內許多遊戲公司不約而同跨入電子支付領域，包括歐買尬 (3687-TW)、橘子 (6180-TW) 與智冠 (5478-TW) 等，各自以歐付寶、橘子支與智付寶搶攻市場，不過，由於國內電子支付產業還在初期投資階段，業者目前多處虧損狀態，為拚營運向上，今年各業者以不同策略應戰，盼能達損益兩平目標。

3 家電子支付業者中，目前金流交易規模最大者為歐付寶，歐付寶為歐買尬持股 32% 的轉投資公司，於 2016 年 10 月上線，去年與旗下 100％持股綠界科技交易總金額約 450 億元，今年目標上看損益平衡點 600 億元，將透過與大型通路合作，加強開發線上與線下通路的深度，藉此力拚年底前單月損平。

面對街口支付等競業祭出補貼戰搶市，歐付寶除行銷強度不亞於街口支付，也已備齊 30 億元銀彈，補貼力道將與競業不相上下。

橘子支也同樣於 2016 年 10 月開業，目前消費通路品牌數逾 150 個，通路數達近萬點，今年目標拓展通路包括公共事業、百貨通路、連鎖通路、商圈與小型店家等四大類型通路；儲值通路方面，在開通全家超商儲值服務後，橘子支全台儲值點將超過 5000 個，成為國內實體儲值點最多的電子支付業者。

智付寶則是智冠持股 89.19% 子公司，於 2017 年 2 月正式上線，今年 4 月 1 日起與藍新科技合併，並精簡人力成本，盼能結合雙方各自優勢，持續開拓目前較為擅長的代收代付領域，據悉，智付寶去年電子交易支付金額約 270 億元，合併後盼能在成本減少、整體交易規模擴大下，帶動今年金流交易金額達損益平衡點的 300 億元，全年力拚損平。

在智冠董事長王俊博眼裡看來，目前台灣電子支付發展仍屬於初期投資階段，得待市場環境改變或漸趨成熟，才可有較明顯業績貢獻。雖然目前無法得知電子支付市場何時爆發，但當市場爆發後，電子支付應用的深度、寬度與廣度都會相當可期。