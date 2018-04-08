〈Q1財報搶先看〉工具機產業需求暢旺 Q1不淡獲利表現可期

工具機產業受惠智慧自動化設備需求持續暢旺，今年可望延續去年成長動能，營收逐季看增，雖第 1 季為傳統淡季，但從今年前 2 個月營收表現來看，上銀 (2049-TW)、亞德客 - KY(1590-TW) 與直得 (1597-TW) 等，均呈現淡季不淡態勢，第 1 季營收表現可期。

上銀前 2 個月合併營收 41.66 億元，較去年同期大增 54.47%。法人預估，3 月在工作天數恢復帶動下，單月營收將站回 20 億元大關，第 1 季整體營收可望續攻高，再改寫單季營收新高紀錄，加上毛利率將在產品價格持續調整下獲提升，每股純益有機會達到 3 元水準。

展望今年，上銀董事長卓永財表示，全年產能已滿，訂單能見度已至明年上半年，在新產能陸續開出下，今年營運可望逐季增溫，上半年表現將優於去年下半年。

為因應來自各個產業暴增的訂單，上銀持續在海內外進行投資佈局，目前已在台灣嘉義大埔美一期投產、二期興建計畫並擴大徵才，精科二期廠房預計 5 月投產，而旗下大銀微系統在雲林石榴班租地新廠日前也已動土。海外佈局部分，中國蘇州新廠第一期產能陸續開出，二期將於年底前啟動興建，也規劃於日本神戶、韓國華城設立新廠。

直得前 2 個月合併營收約 3.1 億元，較去年同期大增近 1.1 倍。法人指出，在產能利用率持穩下，直得原先毛利率就高達 4 成以上的主力產品微型線性滑軌，毛利率可望快速提升，帶動獲利表現增溫，加上第 1 季營收看俏，整體營運表現可期。

展望今年，法人指出，直得南科舊廠第 1 季更新設備，產能效益可望於下半年顯現，而樹谷新廠二期預計第 3 季建廠完成，年底前可望投產，在產能陸續到位下，今年獲利成長動能強勁。

亞德客前 2 個月合併營收 20.31 億元，年增 27.7%。亞德客表示，3 月出貨量持續熱絡，對前景看法維持先前預期，今年預估每季營收都可望年增 20%。