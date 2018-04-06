〈觀察〉進口車壓境 國產車商靠打國際牌撐住獲利表現

去年台灣總新車銷售創 12 年新高，但國產車未能搭上此浪潮，多數國產車商營收均衰退，不過，可觀察到裕隆 (2201-TW)、裕日車 (2227-TW) 和中華車 (2204-TW) 去年獲利大幅回穩，主要動能都是來自中國轉投資事業體強力挹注，另外，機車品牌廠三陽 (2206-TW) 最新宣示將強打國際牌，顯然台灣車廠積極布局海外市場已是必然趨勢。

台灣去年新車掛牌數 444669 台，創 12 年來新高，然而，國產車商營收卻衰退，僅汽車龍頭廠和泰車 (2207-TW) 靠著轉投資挹注力守成長態勢。

所幸，各車商公布去年財報後，反而見到亮眼成績，中華車全年稅後純益 41.06 億元，年增 28.75%，EPS 3.01 元創近年來新高；裕日車稅後純益 66.43 億元，年增幅高達 43%，EPS 22.14 元，創 4 年新高，也是睽違 2 年後再度賺逾 2 個股本；裕隆在轉投資裕日車、中華車的挹注下，稅後純益 22.88 億元，年增幅更高達 71%。

觀察裕隆獲利亮麗的原因，均來自大陸轉投資事業的成功，其中，裕日車去年全年獲利來源仍以東風日產挹注為主，全年業外收益達 60.71 億元，年增幅 23.8%，占總獲利比重高達 91%。

而去年中華車轉投資東南汽車交車 15.5 萬台，創建廠以來新高，加上福建奔馳獲利優於預期，成為大陸投資事業兩大金雞母，推升業外收入達 24.41 億元，年增幅 63%，占總獲利比重也近 60%。

從這樣的獲利趨勢來看，台灣整車廠獲利動能已不再來自國內車市本身，原因在於進口車商積極導入相對過往平價車款後，有更多的車主轉向購買進口車。

事實上，不僅汽車，就連國內機車廠三陽也強調開展國際市場，除了在國內市占率仍要攀升，也設定機車外銷每年要成長 20% 的高標，並以重點發展的東協為主，同時開展歐洲市場，更不排除未來要進軍中南美和新興非洲和中東。

整體而言，國內市場需求仍有限，加上各進口車商登台使競爭相當激烈，國產車商不僅須思考，如何端出更具 CP 值車款讓國內消費者買單，而走向更大的國際市場是必經之路。