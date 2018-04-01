〈觀察〉電動機車兩大陣營成形 誰能勝出仍有未定之數

日前經濟部擬定以 Gogoro 電池和換電模式為「公版規格」，引發國內機車龍頭廠光陽機車強烈不滿，光陽也快速回擊，端出研發 3 年的 Ionex 車能網解決方案與 Gogoro 抗衡，兩大陣營逐步成形，誰能勝出仍還有待觀察。

Gogoro 車主目前主要充電方式，是到業者設置的據點換電池，而光陽的方案則強調在家充電，並輔以換電站和經銷商提供快充。

「Ionex 車能網」是光陽機車對於電動機車發展設計的解決方案，不同於 Gogoro 換電方式，核心理念是在家充電，據光陽董事長柯勝峯的解釋，就是光陽與目前電動車發展聚焦續航力想法不同，因續航力代表昂貴成本、電池占用的體積、重量還有不使用後的汙染，因此，光陽將充電的核心理念定位為在家充電，且不須被綁定換電資費專案。

但消費者肯定會質疑，住在都市大樓裡如何方便讓機車在家充電，停車的附近沒有插座怎麼辦，這次光陽在家充電的概念與過去消費者的想法不同，設計一顆約 5 公斤的電池，騎士可輕鬆拔取拿回家。

柯勝峯說，騎士為電動機車充電就像每日替手機充電一樣習慣，這是參考特斯拉的顧客使用經驗，其顧客最滿意的是可以每天在家充電，不需刻意跑到外面去充電，當每天做且很輕鬆做就可以變成日常生活的一部分，不會感覺充電事情的存在。

至於隨著換電站布點越來越密集，事實上到換電站並不麻煩，柯勝峯反問，為何還要特意跑出去，光陽的作法在強調，每天出門前都可以是 100% 電力，如同手機一樣，至於換電站的建置則是以消費者出外用電不足的行動電源作為發展理念，並強調，換電成本肯定比在家充電高。

事實上，過去 Gogoro 已發表過 GoCharger 智慧電池座，讓個人也能設置充電座，在此次光陽大動作反擊下，據傳 Gogoro 執行長陸學森對此發布一封給員工的內部信，強調「當一個傳統的車廠龍頭放下身段急起直追，是他們對 Gogoro 的肯定與讚美」即便光陽表態不認同電池交換模式，會樂觀看待其個人充電和電池出租概念將如何被落實。

據統計，台灣騎士每日平均騎乘 13.3 公里，光陽設計電動機車配載的電池平均可騎乘 30-40 公里，在排除一些外在因素後最高可達逾 50 公里，若騎士憂心充電出門不夠騎，車體還可自行購買放置 2-5 顆電池，或選擇到附近的經銷商進行快充。

在光陽推出另一種充電版本後，政策公版電池後續發展受到業界關注，Gogoro 已喊出不收權利金免費開放電控系統，廣邀同業加入，不過，為何機車業者仍有不同的聲音。

據了解，主要是因以機車業者過去的經營競爭心態，恐怕很難讓大家都同意加入，若選擇加入 Gogoro 提供的平台，業者憂心電控系統、電機系統等被綁死，就連消費者也必須使用 Gogoro 換電站。

由於業界一向看待 Gogoro 主要是販售機車動力能源的公司，光陽表態，從傳統的機車業者角度出發，同樣是開放平台，光陽強調平台更開放，例如在統一的公版規格中，同業仍可自行開發電動機車內部的系統、電池設計等，甚至電池交換站開放外部投資設置。

目前電動機車的充電模式已形成兩大陣營，是否都能爭取到公版規格進而取得補助，後續還有不少爭議要討論。