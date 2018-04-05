看好高經濟成長動能長榮成立柬埔寨公司深耕在地

柬埔寨近幾年 GDP 成長率維持在 7% 左右，看好柬埔寨的經濟成長動能以及優越的地理位置，長榮日前成立「長榮柬埔寨公司」，持續深耕該國海運市場，希望以便捷的國際運送服務，協助貨主拓展貿易、掌握商機。

長榮指出，根據國際貨幣基金的統計，柬埔寨近幾年的 GDP 成長率皆維持在 7% 左右，為全球經濟發展速度最快的國家之一。該國於 1999 年加入東協之後，積極推展經濟開放政策，成功吸引外商投資，發展製造業，主要出口產品包括紡織品、成衣與鞋類等。

長榮表示，除了生產成本的優勢之外，柬埔寨位於中南半島中部，地理位置佳，具有西哈努克（Sihanoukville）深水港。此外，首都金邊的貨物也可透過湄公河水運系統，接駁至越南胡志明市的蓋美港，連接國際遠洋航線。

長榮海運於 2002 年即已開始經營柬埔寨市場，透過代理行與區域性航商合作，提供接駁服務。隨著長榮柬埔寨公司成立，將持續強化當地業務之推展，並因應客戶需求，投入二艘 1,618 TEU 貨櫃輪，開闢中國大陸 - 越南 - 泰國（CVT）周班航線，靠港順序為蛇口 - 香港 - 胡志明 - 西哈努克（柬埔寨）- 林查班（泰國）- 海防 - 蛇口，預計自於 4 月 25 日自蛇口首航。

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