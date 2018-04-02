〈車市〉Q1買氣強強滾 惟NISSAN、BMW落寞銷售年減逾1成

車市買氣持續暢旺，3 月單月新車掛牌數 39093 台，月增 45%、年增 2.8%，第 1 季合計銷出 113994 台，年增幅達 5.9%，10 大車商多數成長，僅裕日車 (2227-TW) 代理的 NISSAN(含 INFINITI) 以及 BMW 較去年第 1 季衰退，且衰退幅度均超過 10%，反觀台灣本田 HONDA 罕見擠下 NISSAN，無論單月或單季銷量都進入前 3 名。

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 代理的 TOYOTA(含 LEXUS)3 月共銷出 10202 台，月增 47.8%、年減 3.4%；第 1 季新車掛牌 32005 台，年增 2.2%，市占率來到 28.1%。

銷售排名第二的中華 (2204-TW) 三菱 3 月新車掛牌 4683 台，月增 48.8%、年增 2.6%，第 1 季新車掛牌達 13465 台，年增 9.7%。

不過，這次罕見由 HONDA 拿下季軍，單月銷量 3821 台，月增 57.2%、年增 28.4%，第 1 季銷量 10216 台，年增幅高達 24.3%，在 10 大車商中成長力居冠，市占率也來到 9%，主要功臣來自 SUV 車款 CR-V 和 HR-V 的熱銷，占品牌總銷量比重逾 80%。

而這次被擠出前 3 大車商的 NISSAN(含 INFINITI)，單月銷量 3046 台，雖月增 37.5%，但年減 10.8%，第 1 季銷量 9489 台，年減 16.4%，市占率下滑至 8.3%。

進口車方面，雙 B 買氣兩樣情，台灣賓士高居第 5 大車商，3 月銷出 2923 台，年增 18.2%，季銷量 7744 台，年增 11.4%，市占率 6.8%。

反觀 BMW 3 月銷售僅 1406 台，年減 19.5%，季銷量 3981 台，年減 12.4%，市占率僅 3.5%，不僅輸給台灣賓士，也輸給 LEXUS 第 1 季銷量 4599 台。

可觀察到 LEXUS 3 月銷售大爆發，月銷量達 2000 台創 1997 年導入台灣市場後的單月新高，年增幅超過 1 倍，和泰車說明，主要動能是 SUV 車款 NX 單月熱銷 1146 台，創銷售新紀綠，且目前仍有高達 800 張訂單尚等待交車， 再加上 RX 車系穩定貢獻台數，使兩款車在高級車 SUV 市場中，市占超過 40%。

不難發現目前成長力高的車商主要都是藉由 SUV 車款來搶買氣，和泰車宣告，年底 LEXUS SUV 車系還有 UX 將推出，而三陽 (2206-TW) 旗下南陽也宣布將導入現代汽車進口小型 SUV KONA，NISSAN 旗下主力 SUV 車款 X-Trail 將改款，顯然各大品牌商正決戰 SUV 車市。