〈Q2產業景氣展望〉經濟動能強+油價高檔盤整 塑化廠表現續揚

全球經濟成長動能持續強勁，加上國際油價處高檔盤整下，今年塑化產業可望續迎好年，展望第 2 季，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 與台化 (1326-TW) 均認為，在需求持續增溫下，第 2 季表現將優於第 1 季。

台塑表示，今年全球經濟成長動能持續增溫，除美國與中國宣布大舉投資推動基礎建設，印度政府也計畫投入加強基礎建設與鐵路建設，加上世銀調高今年全球經濟成長預估值，有利提升 PVC、PE 與 PP 等石化產品原料需求，在價格與銷量同步增加下，預期第 2 季營收將較第 1 季成長，後市展望樂觀。

南亞表示，旗下主力產品 EG 目前社會庫存仍處於偏低水位，且第 2 季市場對 EG 需求持續增加，南亞台灣與美國 EG 廠也將於 6 月進入歲修，影響全球供應量減少 10%，EG 價格看俏；電子材料產品部分，受惠中國新能源汽車補助方案將延長 3 年，相關需求可望增溫，後市可期，整體看來，第 2 季營收仍會較第 1 季小幅成長。

台化旗下機組 ARO-3 將於第 2 季停檢 25 天，台化指出，ARO-3 定檢對產量多少有些影響，但在沒有大廠歲修下，預估第 2 季營收將較第 1 季增加，且今年排除油價變因與美國反自由貿易種種因素後，在石化產品需求佳、中國脫貧及環保措施推升下，全年需求展望樂觀。

台塑化 (6505-TW) 首季受到定檢影響，煉油廠開工率降至 89%、輕油裂解廠開工率 100%，台塑化指出，第 2 季待旗下 CDU 單元定檢完成，煉油廠開工率將提高至 94%，而 6 月初至 7 月中旬將有 OL-1 廠 70 萬噸乙烯定檢，輕油裂解廠煉量將降至 92%；從價格部分來看，成品油價格目前看俏，力拚第 2 季表現優於第 1 季。

從塑化產品報價來看，台塑認為，冬季過後 PVC 進入需求旺季，且亞洲產能供應減少，印度政府大力推動基礎建設，將大幅帶動 PVC 需求，美國也同樣擴大基礎建設，PVC 出口量將逐漸減少，加上中國 PVC 廠投資成本上揚，有助推升價格，預估 PVC 價格持穩趨漲；其他台塑第 2 季看好的產品包括液鹼、PE、AN、MMA 與 AE 等。

除台塑四寶第 2 季營運動能將持續增溫外，ABS 與 SM 等產品供需緊俏，也可望帶動國喬 (1312-TW) 第 2 季表現營收表現，但國喬認為，整體產業要像去年處於榮景狀態不太容易，對後市展望持審慎樂觀看法。