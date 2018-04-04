〈Q2產業景氣展望〉蘋概股聚焦上游零組件 將逐月進入備貨旺季

台電子業向來有 5 窮 6 絕的說法，套用在今年蘋概股有類似也有不同，類似的是是處產業下游組裝廠，如鴻海 (2317-TW)，因為面臨主力產品 iPhone 產品交替期，營運動能稍弱，不過聲學元件康控 - KY(4943-TW) 及連接器廠兆利 (3548-TW) ，則可因客戶先行拉貨備料，營運有機會逐月增溫。

蘋果 (AAPL-US) 第 2 季主力產品將落在 iPad、MacBook 等，對於向來以 iPhone 為主要訂單的台系組裝廠來說，特別是鴻海，營運本就是淡季，蘋果今年推出主攻教育市場的平價版 iPad，對於仁寶 (2324-TW) 及和碩等 (4938-TW) 等組裝廠來說，也只是淡季裡的一碟小菜。

各家都只能期待蘋果 6 月 WWDC(全球開發者大會)，能否推出更新款 iPad Pro，帶動新的組裝需求。

除了 iPad Pro，蘋果也將在 6 月 WWDC 推出 MacBook Air，法人指出，根據往例，蘋果該款產品至少有 2 個零組件供應商，蘋果今年又將兆利列入前 200 大供應商，可以想見，兆利的訂單數量有機會放大。兆利不評論個別客戶狀況，不過公司正全力提升良率及產能，因應客戶需求，預估 4-5 月開始，就有機會見到客戶拉貨力道陸續浮現。

聲學元件廠康控 - KY 也樂觀看待第 2 季，公司表示，因為公司產品在供應鏈中處於相對上游位置，因此第 2 季就要全力趕工，把客戶需要的訂單量全部趕出來，預估旺季可延續到第 3 季末或是到 10 月。

對於客戶有意尋求第 2 供應商甚至第 3 供應商，康控 - KY 直言，沒那麼簡單，競爭對手也會遇到之前公司遇到的困境，經驗將是公司最大的領先優勢。