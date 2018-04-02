花旗：30年期美債成了「地球上最便宜的資產」

摘要：花旗認為，聯準會始終受制於「升息 - 資產價格崩潰 - 經濟崩潰」的循環，因此美債長牛終將結束的共識一直未能成為現實，這就讓債市的每一次下跌都成了長期投資者的買入機會，現在也沒有什麼不同。

今年以來美債長端殖利率明顯上行，殖利率曲線平坦化狀況似乎有改善跡象。然而，未來還能繼續如此麼？花旗顯然不認同。

花旗利率策略師 Harvinder Sian 認為，從歷史數據來看，「美公債市的長牛終將結束」這一市場共識始終未能成為現實，這就讓債市的每一次下跌都成了長期投資者的買入機會。當前的情況和過去也沒有什麼不同，30 年期美債已然成了「地球上最便宜的資產類別」。

Sian 在報告中表示，美債長牛終將終結的共識之所以無法實現，根本原因還在於聯準會。他認為，利率走高最終會導致資產價格崩潰，從而衝擊整個經濟，聯準會的操作空間實際上被限制在了一個區間內，因此將今年年底 30 年期美債殖利率的預期水平下調至 2.85%。

報告寫到：

對於 2018 年底的 30 年期美債殖利率，我們將預期水平下調至 2.85%，這是因為聯準會處在限制性區域（restrictive territory）。長端殖利率通常趕在聯準會之前就見頂。

數十年牛市通道終將打破的這個共識並不會實現，這是因為利率走高會導致資產價格崩潰，隨即經濟崩潰。

美元走勢曲線預示着經濟有衰退風險，當聯準會啟動對 10 年期公債殖利率曲線的控制，比如將殖利率控制在 1.25%，那麼對於一個應該能帶來 30%+ 收益的資產，我們就希望獲得票息。

這和「新債王」、DoubleLine Capital 首席執行官 Jeffrey Gundlach 一貫的觀點相似。3 月中旬，Gundlach 再次強調，美債殖利率很可能進一步走高，這將令股市和垃圾債等風險資產市場承壓，標普 500 指數很可能因此在 2018 年內全年下跌。

華爾街見聞行情中心數據顯示，當前 30 年期美債殖利率為 2.994%。

『新聞來源／華爾街見聞』