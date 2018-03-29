路透調查：美債發行量將增加 但殖利率不會突然飆升

《路透社》報導，路透調查顯示，儘管美債發行量預期將增加，殖利率預期會上漲，但不會出現突然飆升的漲幅。而美國政府預計將發行較多的短期國債，長期國債的殖利率預計維持在相對低點，因此殖利率曲線將變得更平緩。

由於美國總統川普於去年 12 月 22 日簽署約 1.5 兆美元的稅改政策，此法案將導致預算赤字，聯準會將透過發行國債減緩赤字壓力。

巴克萊銀行總體研究主管 Ajay Rajadhyaksha 表示：「對較大的國債發行量和經濟過熱的擔憂，結成了強勁的組合，引發人們擔心更高的債券殖利率，在 2 月初導致全球股市的修正。我們相信這些恐懼被誇大了。」

路透社在 3 月 22 日至 28 日對 75 名債券策略師進行調查，他們預期 10 年期美債殖利率將上漲約 50 個基點至 3.20％，而 2 年期美債殖利率將上漲約 60 個基點至 2.80％。

2 年期美債殖利率 (黃色線) 和 10 年期美債殖利率 (橘色線) 的利差縮小

這表示 2 年期和 10 年期美債殖利率的利差預期縮減至 50 個基點以內，為 2007 年 11 月以來的最小的利差，在 2010 年時，利差曾一度達到 300 基點。殖利率利差縮小，對於金融市場而言，為經濟周期即將面臨潛在麻煩的跡象。

但在 31 位策略師中，超過 80％的人預測，殖利率曲線倒掛情況，在兩年之內不會出現，僅有 1 位策略師認為，在 1 年內會出現此情況，而其餘的策略師預計，在一到兩年內殖利率曲線會倒掛。

過去 5 次的經濟衰退之前，都發生 2 年期殖利率高於 10 年期殖利率的情況。有些分析師表示，殖利率曲線倒掛，並不一定代表經濟會衰退，但 30 位受訪者中，有 70％的人認為，這仍然是經濟衰退的一個指標。

歐元區和英國政策與殖利率

歐洲央行今年預測將結束經濟刺激政策，而英國央行預期將升息，因此歐元區和和英國的 10 年期債券殖利率預期將上漲。

10 年期美債殖利率和低殖利率德國國債之間利差，預計將維持在目前的 230 個基點水平附近。這反映出歐洲央行正在縮小與美國貨幣政策的差距。

此次調查結果與本月稍早路透社對外匯策略師的調查一致，這表明美元預期將進一步走跌，歐元將升值。