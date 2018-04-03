美股恐慌蔓延中 垃圾債CDS價格大漲

《彭博社》報導，由於中美貿易戰緊張局勢以及科技股表現不佳，美股暴跌，投資者急於降低風險，波及垃圾債券，近日高收益債市場的信用違約交換 (CDS) 之價格，已飆升至 2016 年 12 月以來新高，此外，更有高達 60 億美元的資金，開始自兩大垃圾債 ETF 中贖回。

根據數據公司 CMA 的數據，在紐約時間週一下午，信用違約交換之價格 (CDS Spread) 報上漲 12.7 個基點，至 373.582 個基點，寫下 2016 年 12 月以來最高的水平。

信用違約交換利差來到 2016 年 12 月以來新高

iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF 則重回上週低點，今年以來，已有高達 60 億美元的資金流出兩大垃圾債 ETF。

iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF 則重回上週低點

而 WTI 原油期貨周一價格下跌 3.1％，導致與能源公司相關的債券，包含 Weatherford International Plc 在內，成為周一最大的輸家。除了公用事業之外，購買避免垃圾債違約的避險商品價格都上漲。

垃圾債在今年第一季的表現，為金融危機以來，最糟的首季表現，據彭博社數據顯示，即使加入證券的利息，至 3 月 30 日，彭博巴克萊美國公司高收益債指數 (Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Bond Index) 仍下跌 0.86％。