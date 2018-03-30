萊陶：加拿大將發行人民幣債券

《彭博社》報導，加拿大魁北克財政部長卡洛斯萊陶 Carlos Leitao 提道，魁北克正努力實現第一筆以人民幣計價之債券，並有可能在幾個月後發行。

Leitao 週四 (29 日) 表示，加拿大第 2 大省級債券發行人魁北克省，傾向於出售以人民幣計價，並在中國大陸銷售的所謂熊貓債券，以分散其資金來源。卑詩省（British Columbia，溫哥華所在地）是加拿大擁有最龐大的華人人口，目前是唯一採納熊貓債券市場的省份。

在採訪中 Leitao 繼續說，熊貓債券的出售「短期內就會發生，我不能確切地說需要多長時間，但監管和其他程序正在進行中。這不是幾年，而是幾個季度時程的問題。」

位於加拿大蒙特利爾（屬魁北克省份）的加拿大央行為北美第一家在中國國內市場發行債券的銀行，並自 2016 年以來發行了兩筆加總為 41 億元人民幣（6.5 億美元）的債券。

他表示，Leitao 在 1 月份時訪問亞洲期間會見了中國的銀行官員和投資者，並表示雙方有興趣進行交易。他拒絕透露該省是否已經選擇了發行熊貓債券的銀行。

中國當局「對我們發行的質量非常感興趣」，Leitao 說道，「卑詩省已開始，他們希望更多這種優質的發行人。我們感興趣，因為我們認為中國債券市場將快速成長。這將給我們未來 5 年、10 年或 15 年帶來更多發展方向」。

魁北克計劃在 4 月 1 日開始的財政年度借入 134 億加幣（約合 104 億美元），低於 2017 年至 2018 年的 179 億加幣。在截至 2023 年 3 月的 4 年期間，每年的借款平均為 187 億加幣。

本財務年，魁北克約 40% 的借款發生在海外 - 這是過去 10 年平均水平的 2 倍。魁北克通常在加拿大發行 5 億加幣的債券，並依靠國際市場來擴大規模。

為了消除任何貨幣風險，只要在國際市場上發行債務，魁北克立即將收益換回加幣。Leitao 提道，這一策略也適用於熊貓債券，「我們總是把資金換回加幣，中國央行人員對此非常了解，沒有歧異」。