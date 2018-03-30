美債市場：儘管2018年開季動盪 第一季殖利率全體走升

週四 (29 日) 美債殖利率呈現小幅下滑，延續這一周下滑的趨勢，10 年期美債殖利率則於 7 週左右的最低水平 2.741%。但以今年第一季來看，其實美債殖利率是全線走高，其中短期美債的殖利率上漲較多。

10 年期美債殖利率走勢

美債的表現如何？

10 年期美債殖利率下跌 3.6 個基點至 2.741％，接近 2 月 6 日的低點，本週下跌 8.6 個基點，本月下跌 12.9 個基點，但本季度增長 33.2 個基點，為 2016 年以來最大的單季漲幅。

2 年期美債殖利率下跌 1.8 個基點至 2.270％，平均來說，在本週和本月沒有太大變化，但本季度上漲 38.3 個基點。

30 年期美債殖利率下跌 3.9 個基點至 2.975％，為 1 月 31 日以來的最低水平，本週下跌 9.9 個基點，本月下跌 15.5 個基點，但本季度上漲 23.2 個基點。

2 年期美債殖利率和 10 年期美債殖利率之間的利差為 47.1 個基點，這是自 2007 年 10 月以來的最小利差。債券價格走勢與殖利率相反。

什麼在推動美債市場？

分析師表示，因為在每一季將結束時，資金管理公司和養老基金會開始購買美債，以維持其投資組合中產品的平均到期時間，因此美債的整體需求維持穩定。這些固定的購買，有助於抵銷美債發行量過剩的問題，而由於科技股本週大跌，投資者尋求避險資產而湧入美債，需求也控制了殖利率走勢。

週四政府公佈的通膨數據與分析師的預期相符，聯準會幾乎沒有加快升息步伐的必要，若升息加快將使殖利率走升。但經濟學家指出，通膨最終將達到聯準會的 2% 目標，因為 2017 年拉低通膨的一些影響因素將消失。

市場參與者的看法

法國興業銀行的固定收益分析師表示，在基數效應幫助下，未來幾個月通膨將上漲，除非風險資產崩盤，不然市場應被重導回面對貨幣正常化的道路，這將抑制債券價格上漲，使債市較「熊市」。

其他數據

PCE 指數在 2 月份上漲 0.2％，而 3 月份採購經理人指數 (PMI) 從 2 月的 61.9，向下滑至 57.4，為一年來新低。與此同時，10 年期德國國債殖利率基本持平於 0.494％，週三為 0.496％，歐洲債市通常被視為歐元區經濟體健康度的代表。