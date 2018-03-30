人親土也親!台數科為雲林農戶開發「安心雲農產 App」

去年賺回逾半個股本的台數科 (6464-TW) 為雲林金綠標章農戶開發了「安心雲農產 App」，打造雲林農業專屬品牌透過台數科的光纖網路可傳遞農地即時環景畫面，將農戶友善的栽種過程提供給消費者瀏覽。

台數科總經理廖紫岑本身就是雲林人，台數科為雲林打造農業專屬品牌及推廣，也被視為回饋鄉親的重要行動。

台數科指出，雲林縣是台灣農業生產大縣，每年農業產值超過 700 億元，但近幾年的食安風暴，讓國人對於安心、無毒的「食品安全」越來越重視。台數科集團為雲林金綠標章農戶開發了「安心雲農產 App」，透過台數科的光纖網路可傳遞農地即時環景畫面，將農戶友善的栽種過程提供給消費者。同時，並結合「安心雲農產 App」的電商服務，讓消費者透過手機就可以輕鬆下單購買產地新鮮安心的農產品。

台數科指出，金綠標章推廣的農產品，都須經過檢驗認證，讓消費者安心吃，同時結合台數科集團「安心雲農產 App」提供銷售平台，也導入影音技術，讓農產品供應端透明化，促使消費者以實際行動支持農業品牌，融入農業新生活。

台數科去年財報，營收為 29.43 億元，毛利率為 46.9%，年減 3.72%，稅後純益為 6.36 億元，年減 13.34%，每股純益為 5.16 元；該公司董事會決議擬配發去年股利 5 元現金及 0.1 元股票股利。