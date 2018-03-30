〈鴻海財報〉去年Q4純益716.59億元創單季新高 但竟是靠業外處分夏普

鴻海 (2317-TW) 今 (30) 日公布財報，其中去年第 4 季完整數字並未公布，僅公告單季稅後純益為 716.59 億元，超越 2016 年第 4 季的 704.72 億元，創單季新高，不過令人意外的是，業外認列了處分夏普(6753-JP)C 類特別股的獲利 660 億元，換言之，去年第 4 季鴻海幾乎是靠業外在撐。

鴻海去年第 4 季毛利率為 6.1%，略高於第 3 季 5.8%，但明顯低於 2016 年同期的 8.4%；營利率 1.87%，高於去年第 3 季的 1.74%，更遠不如去年同期的 5.4%；稅後純益 716.59 億元，季增率 264%，年增率 1.6%；純益率 4.14%，高於第 3 季的 1.8%，但仍低於 2016 年同期的 5%。另外鴻海也先行透露，去年第 4 季單季匯損達 117 億元。

法人表示，儘管鴻海尚未公布去年第 4 季完整數字，但如果真的認列的 660 億元的處分夏普獲利，顯示鴻海去年第 4 季真的靠業外來創新高，是不是蘋果 (AAPL-US)iPhone X 並沒有那麼甜，或是蘋果有要求供應商必須降價，都是後續需要了解的狀況。

法人表示，不過可以預期的是，如果在旺季時，鴻海的獲利都需要靠業外來支撐，在處於相對淡季的第 1 季，那獲利更要小心以對了。