盤前財經大事搶先讀2018年3月31日

今日操盤前瞻

中國 3 月非製造業 PMI

新股掛牌：京站

法說會：龍燈 - KY

恢復交易：樺漢

衝 OLED 及車用市場 鴻海砸 4.5 億元設 3D 玻璃廠基智精密

鴻海 (2317-TW) 董事會決議，將斥資 1500 萬美元 (約新台幣 4.5 億元)，赴中國深圳設立 3D 玻璃廠基智精密。法人指出，3D 玻璃主要用在 OLED 及汽車，代表鴻海將深耕該領域。閱讀全文...

〈鴻海財報〉去年三率三降 EPS 8.01 元 創近 6 年低

鴻海 (2317-TW) 公布 2017 年財報，儘管營收在 iPhone X 貢獻下創歷史新高，但不敵新台幣升值影響，全年稅後純益 1387.34 億元，年減 6.7%，每股純益 8.01 元，雖守住 8 元大關，但是仍是自 2012 年以來的近 6 年新低。其中，毛利率、營益率與純益率，表現皆不如 2016 年。閱讀全文...

〈鉅亨觀點〉樺漢出手併帆宣 鴻海集團進軍設備業目的有三

鴻海 (2317-TW) 集團旗下樺漢 (6414-TW) 宣布，擬以每股 59 元公開收購帆宣普通股，最高預計收購 51.12% 股權，此案引起市場議論，此樁交易包含樺漢乃至母集團鴻海，目的為哪樁。閱讀全文...

〈任天堂遊戲機熱銷〉Switch 在日銷量破 400 萬台 旺宏等供應鏈營運有撐

任天堂遊戲機 Switch 銷售亮眼，連續 5 周銷量成長，更穩坐日本遊戲機銷售排行冠軍。法人看好，在 Switch 持續熱賣下，旺宏 (2337-TW)、原相 (3227-TW) 等供應鏈營運可望有撐。閱讀全文...

比特幣 Q1 慘跌 45% 市值蒸發逾 1 千 1 百億美元

2018 年首季，比特幣表現極為「慘烈」，價格狂瀉超過 45%，市值蒸發逾 1,100 億美元，慘況前所未見。CNBC 週五 (30 日) 報導，CoinDesk 數據顯示，比特幣價格從 2018 年 1 月 1 日的 1 萬 3,412.44 美元，跌至 3 月 30 日的 7,266.07 美元，跌幅逾 45%。閱讀全文...