〈鴻海財報〉去年三率三降 EPS 8.01元 創近6年低

鴻海 (2317-TW) 今 (30) 日公布 2017 年財報，儘管營收在 iPhone X 貢獻下創歷史新高，但不敵新台幣升值影響，全年稅後純益 1387.34 億元，年減 6.7%，每股純益 8.01 元，雖守住 8 元大關，但是仍是自 2012 年以來的近 6 年新低。其中，毛利率、營益率與純益率，表現皆不如 2016 年。

鴻海 2017 年營收 4.7 兆元，年增 7.9%；營業毛利 3030.06 億元，年減 5.8%，毛利率 6.4%，跌破 7% 關卡，也不如前年的 7.3%；營業利益 1125.7 億元，年減 35.7%，營益率 2.3%，跌破 3% 關卡，更不如 2016 年的 4%。

鴻海去年稅前盈餘 1828.72 億元，年減率 7.7%；稅後純益 1387.34 億元，年減 6.7 %，純益率 2.95%，也不如前年同期 4.5%，為近 3 年低點，而每股稅後純益則為 8.01 元，也低於 2016 年的 8.6 元，為近 6 年低點。

法人指出，鴻海去年整體獲利表現不如預期，新台幣與人民幣升值影響不小，尤其連向來匯率操作不差的鴻海，也苦吞不少匯兌損失，顯示在匯率急速升值下，鴻海也難逃一劫。

展望今年，法人預估，在蘋果 (AAPL-US) 第 1 季仍是相對淡季下，鴻海僅能靠個人電腦等產品硬撐，雖然就前 2 月營收仍較去年同期小幅成長近 7%，單季營收仍有機會優於去年同期，但是獲利能否同步成長，仍是觀察重點。