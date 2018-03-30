投銀點兵 這10大港股最被看好

港股 3 月財報期進入尾聲，即使多數重磅股繳出亮眼成績單，激勵港股一度逼近 32000 大關，但在聯準會升息及中美貿易戰兩大消息衝擊，曾失守三萬點。

總結 3 月份，港股累積下跌 751 點或 2.4%；今年首季則揚升 174 點或 0.6%。國指 3 月份跌 383 點或 3.1%，首季上漲 289 點或 2.5%。

展望後市，專家認為，中美貿易談判過程仍會致使港股波動，投資銀行也點出最看好的個股，投資人不妨伺機佈局。

大和：蒙牛（02319），目標價升至 31 港元

工行（01398），目標價 8 港元，優於大盤



蒙牛去年撇除聯營公司虧損，純利升 49%，收入保持上升趨勢，首行內首選，目標價由 29.8 港元升至 31 港元，投資評級為「買入」，蒙牛今年陸續推出新商品，大和調高蒙牛今明兩年收入預測 8% 至 10%，每股盈利調高 2% 至 15%。

工行去年盈利升 2.8%，主要受惠于零售及金融科技，未來獲利仍有不錯的成長空間。工行也預測今年收入及資產繼續增長，大和調高工行今明兩年每股盈利預測 0.3% 至 0.4%，因收入預測較預期高，維持其「優於大市」評級，目標價 8 港元。

第一上海：复星國際（00656）目標價 24.5 港元

旗下旅遊業務將獨立上市，受益於多地市場 IPO 改革政策，公司數十個被投企業也將進入退出階段，且公司維持穩健增長的同時，這兩個利多因素將呈股價的催化劑，第一上海提升其目標價至 24.5 港元，維持買入評級並看好長線。



大摩：好孩子（01086）目標價升至 5.8 港元，重申「增持」

比亞迪電子（00285）目標價 24 港元

招商局港口（00144）業績符預期 維持「與大盤同步」評級

大摩研究報告指出，好孩子重估的時代正剛開展，預期收入及盈利增長會更穩固，相信其他券商調升預期會成為短期股份的催化劑，重申「增持」評級，目標價由 5.2 港元升至 5.8 港元。

至於比亞迪，去年下半年的盈利同比上升 101% 至 12.63 億人民幣，受惠政府補貼。今年的關注焦點仍然是 3D 玻璃的發展，包括其客戶滲透率及潛在利潤提升，給予比亞迪「與大盤同步」投資評級，目標價 24 港元。

招商局港口去年業績表現符合預期，純利同比增長 9.7% 至 60 億港元，經常性純利則同比上升 19.9% 至 55 億港元，較大摩預期高出 4.9%，相信主要由於上海國際港務（SIPG）盈利同比增長 66%。大摩維持對招商局港口 “與大市同步” 評級，目標價 23.42 港元。



美銀美林：中信股份（00267）被低估，目標價升至 14.5 港元

中信股份去年純利升 2%，優於預期，撇除一次性項目，核心盈利上升 13%，全年派息增 9% 至 0.36 港元，相等於股息率 3.3% 及派息比率 23.9%。

美銀美林認為，鐵礦項目去年撇除減值後仍然取得虧損，主因被折舊及利息開支所拖累，管理層相信法律的問題解決後，可改善生產和盈利能力。因此重申對中信「買入」評級，認為估值被低估，及有潛在出售的可能，目標價由 13.2 港元升至 14.5 港元。

瑞銀：龍湖地產（00960）目標價 29.28 港元，評級升至「買入」

龍湖地產毛利率持續高企於 30% 左右水準，以及承諾 40% 的派息比率，屬同業間高端水準，2017 至 2020 年盈利複合年增長率將達 23%，加上資產負債表健康，支持該股獲重估。瑞銀故將龍湖地產評級由「中性」升至「買入」，目標價由 19.24 港元升至 29.28 港元。並上調龍湖 2018 至 2020 年各年每股盈測分別 12%、21% 及 36%。

中金：騰訊（00700）目標價 540 港元，股價下跌為入巿良機

雖然騰訊股價近日受壓，但中金公司依然維持該股的「買入」評級和 540 港元的目標價不變，並認為近日股價回落，正好創造了一個良好的切入點。

中金分析師認為，騰訊的手機遊戲業務（2018 年仍將蓬勃發展）、商業支付增長和智慧零售，均可驅動其股價。



瑞信：急升萬科（02202）目標價至 43.4 港元，跑贏大盤

瑞信稱，萬科定位國企，但擁有非國企獎勵計畫，管理層不論在上升或下跌週期，均證明其執行力，該股估值值得享有溢價，瑞信將萬科每股資產淨值升至 48.2 港元，目標價較每股資產淨值折讓由 15% 收窄至 10%，因此目標價上調至 43.4 港元。