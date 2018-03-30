第一季全球IPO融資額增長26% 觸及四年高點

2018年第一季全球首次公開發行(IPO)融資額增至390億美元，為2014年以來最高，因有跡象顯示股市整體強勁以及經濟增長穩健的勢頭可能不會持續下去，企業紛紛想抓住這個機會。

截至3月26日的湯森路透股權資本市場(ECM)數據顯示，企業從股市總計籌得1,867億美元，較上年同期增長3.5%。不過歐洲的籌資活動有所下降，去年曾有幾家大型銀行進行了籌資。

全球IPO融資額躍升26%至389億美元，受助於歐美籌資額強勁增長所帶動。

「企業執行長信心提高，投資者活動增加，由於二級市場表現強勁，估值因此也變得有吸引力。企業都在抓住這個機會，」瑞銀的歐洲、中東和非洲(EMEA)ECM銀團主管Gareth McCartney稱，並表示今年覆活節比以往早也促使發股企業提前了IPO計劃。

歐洲IPO的融資額增加兩倍多，全球最大的三筆IPO中有兩筆來自德國：西門子的醫療設備子公司Healthineers(SHLG.DE)，估值280億歐元(350億美元)，以及德意志銀行(DBKGn.DE)旗下資產管理部門(DWSG.DE)，估值65億歐元。

「投資者越來越願意把錢投資到歐洲，因為德國和法國的領導層比較穩定，」花旗集團的EMEA資本市場主管Philip Drury稱，他指的是去年德法兩國的大選。

在歐洲，拜耳(BAYGn.DE)料進行大規模供股，助其以660億美元收購孟山都(MON.N)。

歐洲地區第二季和第三季料出現一系列大型IPO活動，但一些銀行家警告稱，即將舉行的上市活動反映的是去年的情緒，各企業的上市決定是當時做出的。

摩根士丹利位列全球股權資本市場(ECM)發行和全球IPO承銷榜首。(路透)

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