匯豐控股擬以1億美元在美和解Libor訴訟

《CNBC》報導，匯豐控股 (HSBC-US) (0005-HK) 同意支付 1 億美元費用以結束美國私人訴訟，該公司遭控共謀操縱 Libor 基準利率。該行也成為第四家大型銀行以支付鉅額金錢方式和解訴訟。

在 29 日向曼哈頓地方法院提交的文件中，披露了與櫃檯買賣 (OTC) 投資人就銀行間合意共謀操控 Libor (倫敦銀行同業拆借利率) 達成的初步協議。

但最終仍須經過法院批准。

到目前為止，OTC 投資人的和解總額為 5.9 億美元，其中包括巴克萊銀行 1.2 億美元、花旗集團 1.3 億美元和德意志銀行 2.4 億美元。

法院文件顯示，匯豐否認不法行為，但是為了避免訴訟的風險、成本和造成的不安，因而決定進行和解。

匯豐發言人沒有立即發表評論。銀行間利用 Libor 為數百兆美元的信用卡、抵押貸款、學生貸款和其他交易設定利率，並確定相互拆借的成本。

包括康乃迪克州巴爾的摩市和耶魯大學在內的投資者，指責 16 家銀行密謀操縱 Libor，並自 2011 年起提出私人訴訟。

這些銀行已經支付了大約 90 億美元來解決全球追究 Libor 問題的調查工作。

去年 7 月，英國金融市場行為管理局負責人表示，監管機構將在 2021 年底之前逐步淘汰 Libor，理由是它缺乏數據的支持。