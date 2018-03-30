Marketfield：別太相信200MA支撐 S&P500可能跌至2500點

市場普遍認為 200 日移動平均線是美股的支撐，今年美股大跌時，S&P 500 指數都成功在跌破此均線前踩住剎車，但資產管理公司 Marketfield 的執行長認為，別太相信此均線的支撐力道，今年 S&P 500 有可能會跌至 2500 點。

200 日均線屬於長期移動平均線，日均線計算方式為：N 日移動平均線＝N 日收市價之和／N。

Shaoul 認為 S&P 500 指數將跌破 200 日均線

Marketfield 的執行長 Michael Shaoul 警告投資者，太多人相信 200 日均線為重要關卡，具有強勁的支撐力，但他認為市場的真正低點會更低，S&P 500 指數周五的 200 日均線約為 2590 點，但 Shaoul 預測 S&P 500 指數今年可能會跌至 2500 點。

Shaoul 在給客戶的報告中指出：「不幸的是，支撐點有點像『老舊的酒吧』; 如果你不斷地去那裡，最終可能會發生一些不好的事情。」

Shaoul 的看法與他的同業意見分歧，例如 Strategas Research Partners 的 Chris Verrone 和 Renaissance Macro Research 的 Jeff deGraaf，他們觀察圖表走勢，認為股市最慘情況已過。

上一次股市未能維持在 200 日均值以上是 2015 年時，S&P 500 指數在 6 個月內下跌 10％。雖然美股在這波從 1 月份以來的下跌幅度類似 2015 年時，但仍維持在 200 日均線之上。