美股盤後─科技股反彈立功 道瓊收高254點 削減本季跌幅

由於科技股抑制了過去幾日股市的大幅跌勢，美國股市週四上漲，並削減了本季的跌幅。今日為本月與本季的最後交易日。

臉書股價上漲逾 5%，蘋果，Netflix 與 Alphabet 股價均收高。微軟股價亦上漲 2.1%，該公司宣布改組，為利多。



道瓊工業平均指數收高 254.69 點或 1.07% 至 24103.11。

Nasdaq 指數收高 114.22 點或 1.64% 至 7063.44。

S&P 500 指數收高 35.87 點或 1.38% 至 2640.87。

費城半導體指數收高 29.08 點或 2.24% 至 1328.90。

然而，由於幾家大型公司傳出負面消息，S&P 500 中的科技股本月仍下跌達 4%。上週，報導指出 Cambridge 分析公司在未經同意的情況下，取得了 5000 萬筆臉書個資，科技股因而受到壓力。

雖然臉書出面道歉，並進行了改善，但投資人對資料的擔憂依舊持續。本月，臉書股價下跌了 10.4%。

週三，亞馬遜股價下挫。消息指出川普總統盯上該大型電子商務公司，有意要其繳稅。

川普於周四上午發布推文指出：「與其他公司不同，他們鮮少繳稅，甚至完全不繳稅，却使用我們的郵政系統做為交貨工具，造成美國損失慘重，數千家零售商因而倒閉。」

該推文發布後，亞馬遜股價下跌，但終場收高 1.1%。

分析師說，S&P 500 的科技股持續受到壓力。在 2017 年大多時間引領風騷後，近幾週，科技股表現落後大盤，亦落後其他十種類股。但投資人不應放棄科技股，一旦負面消息過後，科技股當能大幅改善，重振雄風。

週四為 3 月與第一季的最後交易日。週五為耶穌受難日假日，美國市場休市。