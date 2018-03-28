美股修正的歷史教訓：長達200天的陣痛期

《彭博社》報導，在金融危機之後的美股牛市，共出現 5 波類似今年 2 月至今的修正，而平均下來，需要 200 天的時間才能使指數止跌攀升回原本高點，根據歷史數據，這波修正潮可能要到 8 月才能完全復甦。

這波牛市中，共出現 5 次修正，平均花 200 天回復

Weeden＆Co. 首席全球策略師 Michael Purves 說：「這是件非常有壓力的事情，這就像在兩年完全沒去健身房後，要去運動和舉重。」

自 2009 年以來，美股平均修正時間為 200 天，而 S&P 500 指數在修正中平均下跌 14％，這代表著這波修正在這周結束是不太可能的，S&P 500 指數連續 4 天波動幅度大於 1.5%，但從過去數據來看，這僅僅是第二短的。

投資者在這波修正感受很大原因為，自從上次修正後，美股一直處於平靜狀態，尤其是在 2016 年與 2017 年，S&P 500 指數持續幾個月沒有超過 1% 的上漲或下跌。

而最近的情況較不同，S&P 500 指數週二下跌 1.7％，抵銷前一日 2.7％的上漲一半以上。VIX 波動率指數在 27 日上升至 22.5，幾乎為前兩年的兩倍，而 S&P 500 指數在今年前 3 個月已有 22 天的波動超過 1%，為 2017 年全年的 3 倍。

S&P 500 指數在 1 月後出現 22 天波動超過 1%，為 2017 年全年的 3 倍

JonesTrading 的首席市場策略師 Michael O'Rourke 認為，目前市場處於低波動環境，但是股市應該要呈現上漲或下跌，從他過去經歷過的經驗來看，現在的股市拋售與歷史相比，還不算甚麼。

NYSE FANG + 股票指數在周二大跌 5.6%，市值蒸發 1800 億美元。而根據美銀美林的調查，科技股為交易最集中的部分。BTIG LLC 的首席股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 表示：「很多資金流向科技類股，而投資者對於這些家喻戶曉的公司，情緒反應會更強烈。比起 2 月份的修正，大眾對於這次的下跌感受更強烈，因為這波修正是大家意想不到的。」

然而，不管現在情況感覺起來多糟，這都還不是最糟的情況，雖然 S&P 500 指數今年上漲或下跌 2% 超過 6 次，但在 2008 年 10 月時，出現此大幅波動的次數為加倍，而 VIX 指數在那時超過 80。