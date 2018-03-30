貿易保護策略奏效？川普支持率升至11個月新高

摘要：深受通俄門、與艷星婚外情等負面新聞困擾的川普，在近日的民調中支持率居然不降反升。分項調查顯示，受訪者對其經濟政策最滿意，也是唯一支持度超過不支持度的項目。

今年年初以來，川普總統的支持率一直在上升。CNN 最近的一項總統職位調查顯示，川普目前的支持率為 11 個月來最高。

儘管他仍有多數反對意見，不支持率達到 54%，但 42% 的受訪者目前對他表示支持，這是自 2017 年 3 月以來的最高支持率，當時他的支持率為 44%。

數據來源：Statista

在分領域調查中，受訪者在經濟層面對川普最滿意，支持其經濟政策的比例達到 48%，超過不支持的人數 45%，經濟也是唯一支持度超過不支持度的領域。而在外交和持槍政策方面，川普的支持度則明顯低於不支持度。

儘管深受通俄門、與艷星發生婚外情等醜聞困擾，但川普的支持率在過去幾個月居然不降反升。三個多月前，一項由 NBC 和華爾街日報聯合開展的調查顯示，就任總統剛滿一整年的川普支持率僅 39%，是歷屆總統同期表現中最差的一位。

在經濟方面的做法受到支持，是其支持率不降反升的主因。儘管川普挑動貿易保護主義的做法遭到眾多批評，但他在大選時的競選承諾，似乎贏得一些基本盤選民的支持。

在許多方面，未來的道路遠不是一帆風順的總統，但在過去的醜聞和爭論中相對未受影響，誰知道當前的浪潮將會引領什麼。

有趣的是，在川普上任已來，美元指數和川普的支持率呈某種程度的正相關關係，只是在今年以來，這種「相關關係」有所減弱。如今川普支持率再度回升，美元指數是否將再次上漲？

圖片來源：Zerohedge

『新聞來源／華爾街見聞』