傳日產、雷諾正協商合併 將成立新公司 單一股票交易

知情人士透露，雷諾 (Renault SA) 和日產 (Nissan Motor Co) 正在協商雙方合併，改創立新車廠並以單一股票交易。

《彭博社》報導，不願具名的消息人士表示，這項交易將終止雙方目前的聯盟模式，並將雙方結合成一間公司。

日產汽車在 1990 年代出現連續七年的財務危機，被法國雷諾汽車提出收購請求，由於日本政府的強烈反對及雷諾汽車董事會對日產汽車財務赤字的擔憂，最後經過雙方慎重考慮，最終以「聯盟合作」的方式達成共識。

今日雷諾 - 日產聯盟（RENAULT-NISSAN Alliance）的結構由雷諾持有日產 43.4% 的普通股股權，而日產持股雷諾 15% 無投票權股的方式所構成，建立雷諾 - 日產聯盟戰略性管理公司（RNBV）。

2016 年，日產收購三菱汽車 34% 股權，將其納入日產與雷諾的企業聯盟，雷諾成為兩家公司的實質控制者。

根據 2017 年全球汽車銷售排行，德國福斯汽車以 1,074 萬輛蟬聯寶座，雷諾日產聯盟加入三菱汽車的產量後，仍無法超越福斯，以 1,060 萬輛居全球亞軍，但也刷新紀錄。

雷諾日產三菱聯盟在 2017 上半年銷售量曾一度躍居全球首位，但之後因日產爆發車體檢查弊端，日本國內工廠一度暫停生產，影響銷售，未能擊敗福特。