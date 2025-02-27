日產汽車傳已準備好撤換社長 股價翻紅大漲近5%

鉅亨網編輯林羿君 2025-02-27 13:23

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彭博引述消息人士報導，在業績持續惡化、與本田合併談判破裂後，日產汽車已擬妥計畫，要撤換社長內田成，董事會正在考慮可能的接替人選。

日產對上述消息不願置評。不過，消息一出激勵日產股價 27 日盤中大漲 4.9%。彭博分析師指出，日產計畫撤換內田誠，代表該公司仍有能力推動獲得協助生存的合作夥伴。

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內田誠在日產任職 22 年，自 2019 年底起擔任社長。他本月稍早曾向記者表示，儘管他已做好「被離職」的準備，但他不希望在未能穩定日產業務的情況下就離開。

他先前預計，日產在截至 3 月的財年裡將淨虧損 800 億日元（5.36 億美，與 9 個月前預測的淨利 3,800 億日元相去甚遠。

日產明年到期的債務創新高，目前三大信用評等機構都已將日產打入垃圾級。去年年底，內田向本田尋求幫助，達成了一項初步協議，將兩家公司合併為一家聯合控股公司，但在細項上產生分歧，本月雙方宣布談判破局。