英國第四季GDP季月增終值0.4% 符合預期

摘要：英國第四季 GDP 季月增終值 0.4%，符合預期；第四季 GDP 年增率終值 1.4%，與預期及初值持平，這意味著，在七國集團（G7）中，英國成為義大利和日本之後增長最慢的經濟體。

今日，英國統計局公布了 2017 年第第四季 GDP 終值的相關數據：

英國第四季 GDP 季月增終值 0.4%，預期 0.4%，初值 0.4%；

英國第四季 GDP 年增率終值 1.4%，預期 1.4%，初值 1.4%。

數據顯示，英國第四季的 GDP 年增率終值為 1.4%，與 2 月數據持平；而第四季 GDP 季月增終值為 0.4%，符合預期，亦與之前數據持平。

而此前，英國在 1 月末公布的第四季 GDP 年增率和月增初值分別為 1.5% 和 0.5%，但在 2 月末的修正數值出爐後，這些數據就都被下調了。

數據顯示，第第四季服務業是英國的主導產業，其占英國第四季產出的約八成。所以經濟增速得益於服務業，但消費行業仍疲軟。

在 2 月份修正後的第四季 GDP 數據出爐時，英國國家統計局局長達倫 • 摩根 (Darren Morgan) 就曾表示：

服務業在 2017 年底繼續推動經濟增長，但隨著物價上漲導致家庭預算被擠壓，一些面向消費者的行業正在放緩。

1.4% 的年增率增長值是低於日本和義大利的，這意味著，在七國集團（G7）中，英國成為義大利和日本之後增長最慢的主要經濟體。

儘管如此，但受全球經濟復甦帶動，英國的 GDP 已經出現了連續 20 個季度的增長，遠好於人們對英國脫歐後的經濟預期，脫歐給英國帶來的影響或不如預期中的嚴重。

數據發布後，英鎊 / 美元報 1.4048，微跌 0.21%。

『新聞來源／華爾街見聞』