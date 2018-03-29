歐股盤中─汽車股表現亮眼 泛歐Stoxx 600上漲0.49%

汽車股表現亮眼，科技股回穩，週四 (29 日) 歐股主要指數走揚，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.49%。

台北時間週四下午 5 點 56 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.49%，英國 FTSE 指數上漲 0.38%，德國 DAX 指數上漲 0.75%，法國 CAC 40 指數上漲 0.63%。

週四早盤，汽車股表現亮眼；在傳出計畫和日產 (Nissan) 合併的消息後，雷諾汽車 (Renault) 股價大漲近 8%。

軟銀集團打算購買瑞士再保險 (Swiss Re)25% 的股份，此消息帶動瑞士再保險股價上漲 2.5%。

科技股早盤表現穩定，上漲約 0.3%。

週四為復活節假期前，最後 1 個交易日。

CNBC 日前引述 Axios 報導指出，美國總統川普認為，亞馬遜 (Amazon) 對美國零售業造成傷害，導致工作機會流失，他打算藉由稅制，來「盯緊」亞馬遜。

上述消息一出，週三亞馬遜股價應聲下跌，一度重挫 6.7%，之後跌幅收斂至 4.4%。

除亞馬遜外，電動車大廠特斯拉也因債信評等遭穆迪下調，週三股價大跌 7.7%。

受科技股走跌拖累，週三美股收低；道瓊指數收跌 0.04%，標普 500 指數收跌 0.29%，那斯達克指數收跌 0.85%。