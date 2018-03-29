【港股解碼】比亞迪電子，真正的增長即將到來！

起步於電池產業，揚名於汽車產業，比亞迪創立至今20年有餘，已發展成集電子產業、汽車產業、新能源產業為一體的大集團。

昨日，比亞迪股份（01211.HK）、比亞迪電子（00285.HK）齊發年報，數據喜憂參半。比亞迪股份2017年營業收入1059億元（人民幣，下同），同比增長2.36%；歸屬於上市公司股東的淨利潤40.7億元，同比下降19.51%。比亞迪電子則繼續保持強勁增勢，2017年度營業額同比增長5.55%至387.74億元；毛利同比增長52.28%至42.64億元；股東應占溢利同比增長109.56%至25.85億元；每股收益1.15元，擬派末期息每股0.23元。

我們暫時拋開比亞迪股份，只看比亞迪電子。比亞迪電子目前主要業務包括電子產品金屬結構件、塑膠結構件、3D玻璃、陶瓷、充電器、鋰電池Pack等零部件製造及電子產品整機設計、測試、組裝等業務，其產品覆蓋消費電子、汽車電子、工業電子、IoT等行業。與三星、華為、小米、蘋果、vivo、OPPO、微軟、寶馬等世界一流跨國企業合作十餘年。對於2017年業績大幅增長的原因，比亞迪電子給出的解釋是，金屬部件、玻璃機殼、汽車電子業務三者合力推動增長。

三大板塊合力推動比亞迪電子業績增長

從宏觀來看，2017年全球經濟增長達3.7%，創三年新高。中國經濟增長亦出現六年來首次加速達6.9%，扭轉了自2011年開始出現的放緩趨勢，同時伴隨著消費規模持續加大、結構升級步伐加快。

具體到手機行業，在經歷多年增長後，無論是全球智能手機市場，還是中國智能手機市場都呈下降趨勢。但中國手機品牌商通過技術創新，準確把握用戶需求，繼續穩定擴大在高端手機市場的份額，同時積極拓展海外市場，持續提升全球影響力。

另一方面，無線充電技術快速發展、5G時代臨近、玻璃機殼需求大增，都為比亞迪電子帶來新的機遇與挑戰。

2017年，比亞迪電子憑藉在金屬部件領域積累的長期經驗、領先技術以及成熟工藝，與國內外手機領導品牌商繼續保持精密的合作關係，使金屬部件的滲透率持續提升，帶動金屬部件業務增長。

此外，金屬中框結合玻璃成為智能手機市場發展的新趨勢，年內集團積極拓展玻璃業務，突破了從熱彎、拋光、貼合到鍍膜的全流程技術工藝，並實現了關鍵設計熱彎機的自製和重要材料PET膜的自主生產，2017年下半年，集團的3D玻璃已開始量產，同時產能亦在擴展中。

汽車電子業務領域，集團通過了數家全球著名汽車廠商的工廠審核並實現供貨，為客戶提供多媒體模組、通訊模組和結構件等產品，為集團的長期成長培育出新的增長點。

智能硬體和物聯網智能產品領域，集團也積極佈局，為客戶提供從產品設計到整體組裝的一站式服務，積極拓展集團的業務範圍，致力於實現集團的長期出席增長。

但從財報來看，由於比亞迪電子並未給出具體的各業務板塊增長數據，而從行業趨勢來判斷，上述佈局也大都是基於未來的發展搶佔先機。深挖之下，我們發現比亞迪電子2017年淨利潤的大幅增長更多源於成倍增長的政府補貼。

淨利潤增長主要源於政府補貼，但未來可期

從比亞迪2017年的合併損益表來看，收入387.74億元，微增5.5%，銷售成本345.1億元，微增1.7%，都處在正常波動範圍。而在政府補助及補貼項，2016年為0.25萬元，2017年為2.4億，增長近10倍。假設我們依然以2016年2550萬元政府補貼計算，比亞迪電子2017年除稅前利潤只有27.78億元，基本和上年持平。顯然，由於政府補貼計入損益，導致2017年比亞迪電子淨利潤大增。

此外，2017年比亞迪電子經營性現金流入18.63億元，而2016年為29.54億元；期末存貨4.61億元，期初3.34億元；存貨周轉期則由41天延長至44天；融資成本從0.027億元增加至0.044億元，基本可以判斷比亞迪電子2017年存在銷售不暢、收款難的狀況。

抽絲剝繭後，我們發現2017年的比亞迪電子業績並非像財報展示的那樣耀眼，內生驅動乏力，也無外延式擴張，增長主要來源於非確定性因素——政府補貼。

值得關注的是，雖然業績一般，但比亞迪已把握了行業未來發展趨勢，也為此下了不少功夫，未來依然是可期待的。

針對即將到來的5G時代，集團在3D玻璃以及陶瓷等新材料領域已有充分佈局，在技術、工藝、產能方面已做好充分準備，預計2018年相關產品將為集團帶來顯著的營收貢獻。

同時，堅持技術創新，升級智能製造，將促進集團在5G、物聯網和人工智慧領域的競爭優勢，為集團業績的長期增長奠定穩固基礎。

我們有理由相信，在5G、人工智慧和新能源業務成為行業必然趨勢的今天，比亞迪將通過長期積累的技術優勢與創新的精神和對行業的前瞻性預判，迎來真正靠內生驅動的增長！

■ 作者｜董虹

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