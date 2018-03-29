大股東賣完總裁賣 騰訊短線賣壓沉重

騰訊被南非大股東 Naspers 減持套現 765 億港元的消息猶言在耳，昨（28）日再被集團總裁劉熾平減持 100 萬股，套現約 4.3 億港元，持股量減至 0.48%，市場預估，騰訊股價短線難逃賣壓。

騰訊 28 日股價急跌 4.6% 後，29 日開高 0.4%，報 414 港元，隨後賣壓湧現轉跌，暫時低見 405.2 港元，險守早前南非大股東 Naspers 之 405 港元配股價。

聯交所資料顯示，劉熾平近日以平均價 434.36 港元減持 100 萬股騰訊，是繼去年 9 月 22 日後再次減持，持股量降至 0.48%。以昨收盤價計算，持股市值為 189 億港元。去年 4 月初至今，劉熾平先後 5 次減持共 300 萬股集團股份，涉及 9.8 億港元。

市場分析，美國將出手限制中國投資「敏感科技」，打擊全球科技股表現，而騰訊再度被大幅減持，顯示未來承受的壓力將比同業大，而騰訊股價 405 港元（Naspers 公司平均配售價）被視為「鐵底」，一旦失守，恐掀起另一波拋售潮，下一個低位未必是 398 港元這麼簡單，398 港元為騰訊股價今年的低位。

另外，野村調低騰訊目標價 3% 至 520 港元，但仍有 26% 潛在升幅，野村表示，騰訊旗下「王者榮耀」及新手遊「QQ 飛車」維持穩定貢獻，預期有利手機遊戲收入表現，而且小程序及支付生態的利多消息，仍有待被市場反映。