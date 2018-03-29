台股盤前－短線隨美股浮沉 摩台結算在即 先看半年線支撐

美股周二的三大指數全面重挫，拖累台股昨 (28) 日開低走低，終場加權指數下跌 121 點，收在 10865 點，月線、季線都失守。短線上，台股仍將隨美股浮沉，今天又適逢摩台期結算，下檔先看半年線約 10749 點支撐。

台股昨天大跌，外資及陸資賣超 84.94 億元，投信賣超 7.06 億元，自營商賣超 44.2 億元，三大法人合計賣超 136.2 億元。而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 5836 口至 3619 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3854 口至 43066 口，外資在台股期現貨都偏空操作。

科技股昨日大跌後，今日未能反彈，Nasdaq 指數週三連續第二天收低。道瓊工業平均指數收低 9.29 點或 0.04% 至 23848.42。Nasdaq 指數收低 59.58 點或 0.85% 至 6949.23。S&P 500 指數收低 7.62 點或 0.29% 至 2605.00。費城半導體指數收低 28.12 點或 2.12% 至 1299.82。

今天觀盤焦點，雖然國際股市氣氛仍低迷，但是我國卻有資金活水注入的好消息，新制勞退基金近日已決標，一筆 420 億元的委外代操案，將以台積電、鴻海、富邦金等中大型權值股為布局標的，為 520 行情暖身的意味濃，是否可為多頭注入強心針備受期待。

聯發科發表 P60 晶片，可望提升大陸市占；加上近期美中貿易戰，聯發科在美、陸曝險皆有限，受衝擊不高；現在最新又傳出聯發科為了 PK 高通，聯發科執行長蔡力行親赴大陸搶 OPPO 訂單；對於利多一波波，外資圈包括摩根大通、德意志、美林證券等，持續看好聯發科營運，股價挑戰 400 元。

鋼鐵龍頭廠中鋼昨天董事會通過多項議案，包括將配發每股 0.88 元現金股利、員工加薪 3.5%、林弘男回任總經理，以及將成立水下基礎製造公司。其中現金殖利率以昨日收盤價 23.4 元計算，約為 3.7%。

蘋果發表新款 9.7 吋 iPad，學生優惠降價 30 美元、達 299 美元，支援 Apple Pencil 與擴增實境（AR）功能，搭載 A10 Fusion 晶片，以搶攻美國教育市場，iPad 加量不加價，有機會擴大美國教育市場版圖，為組裝廠仁寶與和碩第 2 季增添成長動能。

凱基證券分析師郭明錤看好 iPad 供應鏈廠商業績，包括組裝廠仁寶，軸承廠新日興、印刷電路板的欣興、電池廠新普，以及石英元件廠晶技等。凱基預估，Apple Pencil 今年出貨量將達 900 萬至 1,000 萬支，較去年倍數成長。

整體來說，美國科技股下跌衝擊美股震盪，對台股影響偏負面，今天又適逢摩台期結算，黑 K 失守月、季線，且 MACD 與 KD 等指標仍呈弱勢，短線先看半年線約 10749 點支撐，待結算過後外資操作明朗，指數反彈上逢 11000 點整理區間，多方量能須持續擴量，還有機會上挑前高。