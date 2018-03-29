【大昌投顧】盤前分析－生技股族群波動幅度較為劇烈，要留意操作上風險



◆盤勢分析

1. 台股昨日開低走低，受美股跌勢影響，指數反覆不定，全球氣氛也相對低迷，尾盤依舊跌逾百點，終場以下跌 121.13 點作收。短線上月線趨勢向上，又再次跌破，能否快速站回，對盤勢相較有利，不過多方缺口並未完全回補，台股相對國際股市抗跌，籌碼面外資近期動向不明，能否重返挹注台股動能，需觀察。

2. 櫃買指數相對抗跌，月線尚未跌破，整體較為強勢，因此維持看法不變，在前高點與月線區間震盪整理，中小型個股反彈較為強勁，但會漲跌分歧。

3. 金融指數同步走跌，跌幅較為收斂，但整體也相對弱勢，整理時間恐拉長。電子指數受美國科技股影響甚遠，因此近期美國科技動盪劇烈，需留意，影響著電子股走勢，而強勢族群有 IC 設計、網路通訊、遊戲等。傳產類股則由生技、營建等表現較佳。

4. 近期勞動部的新制勞退基金今年首筆委外代操 420 億元，已確定委外代操，於四月中旬可望撥款入市，對台股資金活水有益，不過全球股市仍在震盪之際，需更加留意國際間消息。

5. 生技股在農曆年後，利多頻傳，至今仍是盤面上較強勢的族群，個股輪漲態勢明顯，雖然漲多有拉回的可能，但在多頭架構未破壞下，依舊可以偏多追蹤，惟此族群波動幅度較為劇烈，要留意操作上風險。

