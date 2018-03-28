Uber全面收縮之際 谷歌旗下無人駕駛再發力

摘要：谷歌旗下的自動駕駛部門 Waymo 鎖定了第二個合作車企，繼克萊斯勒之後又與捷豹路虎達成八年合作協議，計劃購入 2 萬輛捷豹 I-Pace 純電動化 SUV，作為今年晚些推出的自動駕駛打車服務主力車型。今年會上路測試，2020 年正式交付。捷豹這款電動概念車計劃今年底在美國發售，售價 6.95 萬美元，或代表 Waymo 支付總額超 13 億美元。

谷歌旗下的無人駕駛部門 Waymo 周二宣布，已與印度塔塔汽車旗下的英國汽車製造商捷豹路虎（Jaguar Rand Rover）達成為期八年的合作協議（2026 年到期），計劃購入 2 萬輛捷豹 I-Pace 純電動化 SUV，作為其今年晚些時候推出的自動駕駛打車服務主力車型。

2016 年 Waymo 曾與菲亞特 - 克萊斯勒達成類似的合作項目，將改造後的克萊斯勒 Pacifica 混合動力多功能休旅車（minivan）在今年投入公開道路測試，並計劃在商業打車服務推出前購買幾千輛。捷豹 I-Pace 電動車也會安裝雷達、光學雷達傳感器器和攝影機等，並配以 Waymo 自動駕駛系統。

（上圖為 Waymo 提供的捷豹效果圖）

Waymo 於去年 11 月 24 日正式宣布，實現了完全自動無人駕駛（車上沒有駕駛員），將在未來幾個月推出新的叫車服務。今年 1 月底，Waymo 正式從美國亞利桑那州交通部門獲得無人駕駛汽車的商用許可，為美國首例，也是無人駕駛技術的重大進展。

Waymo 首席執行官 John Krafcik 表示，與捷豹合作的車型將在 2020 年正式交付，但今年會安排改裝過的車輛上路測試。Waymo 認為這種車型很大，充電速度也很快，代表可以全天候駕駛，對自動駕駛服務是最理想的。Waymo 致力於用合適的車型、提供人們需要的出行方案。

捷豹路虎首席執行官 Ralf Speth 也希望，通過與智能行動出行需求的專家建立長期合作夥伴關係，可以推動這項新興技術進步。I-Pace 純電動概念車將於今年底在美國上市銷售，與 Waymo 合作還能吸引到潛在買家。用戶既可以在堵車時充分利用時間，也能體驗親自駕駛帶來的樂趣。

谷歌是全球最早開展無人駕駛技術研發的公司之一，負責技術研發的正是 Waymo 項目團隊。去年 12 月，谷歌母公司 Alphabet 宣布將 Waymo 獨立組成一家新的分公司，Waymo 目前擁有最大的無人駕駛測試里程記錄。I-Pace 電動車計劃售價 6.95 萬美元，Waymo 買車或支付 13 億美元。

Waymo 懟 Uber：我們的技術不會發生撞人事故

為了實現比人工駕駛更安全、更高效的夢想，各界在自動駕駛領域的研發投資高達幾十億美元。但上周 Uber 自動駕駛汽車引發的第一起行人死亡事故，可能毀了整個人類的自動駕駛汽車夢。

上周二的新聞顯示，亞利桑那州一名女子在穿越馬路時，與 Uber 的自動駕駛汽車相撞並死亡。Uber 因此暫停了在舊金山、匹茲堡、鳳凰城和多倫多的測試項目。美國國家運輸安全委員會正介入調查。Waymo 首席執行官 Krafcil 上周日表示，在相同情況下，很自信 Waymo 技術會避免相撞。

但 Uber 的事故還是令公眾密切討論，無人駕駛技術是否已經成熟到可以在公開道路測試。晶片巨頭英偉達周二宣布，因此事故將暫停在美國新澤西、加州、日本和德國的全球自動駕駛測試，但人工駕駛的數據採集車會繼續營運。不過英偉達稱，相信最終無人駕駛汽車會比人類駕駛員更安全，這項重要的工作還是需要持續。

周二對自動駕駛技術形成利空的新聞還包括：美國全國運輸安全委員會（NTSB）在推特聲明稱，已經派出兩名調查員，將到現場調查 3 月 23 日（上周五）一輛特斯拉電動車在加州高速上的致死事故，重點看其自動駕駛功能在撞擊時是否啟動。

當時的事故概況是，這輛特斯拉電動車在告訴公路上撞到隔離欄並起火，特斯拉駕駛員因傷重不治身亡。事故發生的高速公路所有車道被關閉五小時，還有兩輛車被捲入事故。被調查的消息令特斯拉股價承壓，美股午盤後跌近 6%，創去年 5 月以來最低，過去一個月內跌超 17%。

另據彭博社觀察，Waymo 和捷豹路虎的合作可能也會拓展到 Lyft。去年 6 月，捷豹宣布投資了 2500 萬美元參與 Lyft 融資，並會在自動駕駛技術方面合作。去年 9 月該公司也表示，可能考慮收購電動車和自動駕駛系統領域的科技公司，Waymo 也與 Lyft 有合作項目。

『新聞來源／華爾街見聞』