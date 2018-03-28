摘要：軟銀的合作夥伴都在努力使孫正義的投資策略看上去更正確，但公司內部的董事常常表示看不懂。。。

近期有報導顯示，軟銀董事會承認完全看不懂孫的投資理由，特別是在估值方面，他願意為還沒有受過調查的風險商業項目大手筆投資。

在近期的一些投資項目中，例如 Uber，滴滴，或是 WeWork 都在持續貶值，這也使得軟銀的投資者感到非常困惑。而在這之前孫正義在短短 1 年內大手筆投資了許多項目，這些被投資的公司估值也大多偏高。

大約在一年前軟銀曾宣布將與沙烏地阿拉伯主權財富基金 PIF 聯手打造規模高達 1000 億美元的科技投資基金（願景基金 Vision Fund）。

根據軟銀二月份發布的財報顯示，願景基金及其附屬的規模 60 億美元的 Delta Fund 已累計投資 275 億美元，被投對象包括 ARM、英偉達、平安好醫生、眾安保險等等。

再加上軟銀去年底對 Uber 的 77 億美元投資以及今年初對滴滴的 46 億美元投資，軟銀和 Delta Fund 累計 1060 億美元的總資金已經花出去約 400 億美元。

美國科技網站 Recode 表示，花費 70 億~ 80 億美元投資於一家公司，這對於傳統的風險投資公司來說是幾乎不可能的，很多傳統風投管理的資金總規模還不到 10 億美元。

而最近軟銀創始人孫正義又在各處現身，動作頻頻，不知道葫蘆里在賣的什麼藥。

美團王興：孫正義正促成滴滴與 Uber 全球合併

昨日下午美團點評 CEO 王興在社交媒體飯否上表示：孫正義正在促成 Uber 和滴滴的全球合併。越來越好玩了（美團旗下的美團打車正與滴滴競爭）。

在去年 4 月和 12 月，滴滴先後完成 55 億美元和超 40 億美元融資。軟銀是主要投資方。

在今年 1 月，軟銀帶領的財團又完成了對 Uber 近 90 億美元的投資。

高通前董事長 Paul Jacobs 密會孫正義

早在 3 月 16 日有一些媒體報導，高通前董事長保羅. 雅各布密會軟銀孫正義及其他投資機構，目的是收購高通。

消息稱，雅各布是在白宮頒布總統禁令的幾天後，開始與投資機構接洽，並已向董事會成員告知了他的收購計劃。

接近此次事件的人士稱，雅各布接洽了日本軟銀。儘管雅各布同孫正義私交不錯，但軟銀是否會和雅各布達成合作還不得而知。

沙烏地阿拉伯王儲與孫正義洽談尋求投資機會

本周一孫正義又現身於美國紐約會見了他的合作老夥伴沙烏地阿拉伯阿拉伯王儲 Mohammed bin Salman。

沙烏地阿拉伯官媒星期一在 Tweet 上發布了幾張照片，表示孫正義在沙烏地阿拉伯王儲 Mohammed bin Salman 訪問美國期間進行了一場洽談會議，他們正在尋求一些投資機會。

不過對於這次舉行的會議，沙烏地阿拉伯官方媒體並沒有做出更進一步評論，不知道孫正義又有什麼新想法。

之前與沙烏地阿拉伯阿拉伯主權財富基金聯手打造 1000 億美元的 Vision Fund 時，孫曾說道這隻基金未來將會成為全球科技領域最大的投資者，加速「資訊革命」的發展：

「隨著 SoftBank Vision Fund 的成立，我們將能夠加強對全球科技公司的投資。在接下來十年，SoftBank Vision Fund 將會成為科技領域最大的投資者，我們將進一步推動資訊革命的發展。」

喜歡下注，而且是大賭注

在軟銀董事會的一些成員表示，孫有時候在做投資決策時較為衝動，比較喜歡跟着自己的直覺走。例如，一個在舊金山開展室內蔬菜培育的初創企業項目，孫幾乎只想了 30 分鐘就決定投資 2 億美元。

曾經雅虎的聯合創辦人楊致遠就這樣評價到孫正義，

「我認為孫正義就像我第一天認識他那樣，他是最頑固、不知疲倦的，不停鞭策自己，也鞭策身邊人。他也喜歡下注，而且是大賭注。雅虎很幸運是他早期成功投資之一，不過他也有很多失敗投資，但他不會讓這些失敗成為絆腳石，只會重新來過，然後更努力。我認為願景基金已經做的事就是讓他實現他一直想做的，『做一個有影響力的投資人』。

我認為孫正義不僅僅是想做一個被動投資者，他目標明確，投資的公司成長然後賣掉，他想對那些公司有影響，想引領方向，這是很大膽的賭注，但這就是孫正義。」（註：軟銀曾是雅虎股東，而楊致遠還曾和孫正義合作過「雅虎日本」）

『新聞來源／華爾街見聞』