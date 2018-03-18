AI照片辨識技術Google Lens終於開放給 iOS用戶

Google 去年在開發大會上宣布的人工智慧照片辨識技術 Google Lens，當時只適用 Pixel 手機，繼上週 Google 開放給 Android 系統使用後，現在終於也開放給 iOS 用戶了。

目前該功能應用在 「Google Photo iOS」 app 上，使用者可隨手拍下照片，便使用該 app 進行照片分析，Google Lens 能夠分析一張圖片內的許多資訊，包含電話號碼、地址、建築名稱、營業時間等，也可以辨識出書籍、博物館內的畫作、動植物名稱等，也可以拍下動作照片來查詢相關資訊。

舉例而言，使用者逛街的時候看到路人背著好看的提包，可以拍下照片後找到購物管道; 或者，在異國旅遊看到不知名的古蹟時可以拍照給 Google Lens 分析，就能獲得名稱以及相關的古蹟資訊。

用戶也可以直接拍下名片，app 就可以儲存照片上的電話號碼或地址等到手機聯絡人清單內。（把照片轉譯至聯絡清單的功能也是微軟剛剛添加到 Pix app 上的，同時也可以選擇在 LinkedIn 上找人。）

根據 Google Photo 的推特帳號所發的推文，Google Photo 的 iOS 用戶可自週四起下載最新版本 (3.15)，即可使用此新功能。