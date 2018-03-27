嘉里物流核心純利上升7%

亞洲綜合物流分部溢利大幅增長 56% 持續成為亮點

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 3 月 27 日 - 嘉里物流聯網有限公司（「嘉里物流」或與其子公司統稱「集團」；股份代號 0636.HK）今天公佈其 2017 年全年業績。

集團財務摘要

營業額增加 28% 至 307.88 億港元（2016 年：240.36 億港元）

核心經營溢利增長 13% 至 21.28 億港元（2016 年：18.78 億港元）

核心純利增長 7% 至 11.83 億港元（2016 年：11.04 億港元）

股東應佔溢利增長 13% 至 21.16 億港元（2016 年：18.77 億港元）

綜合物流業務之分部溢利錄得 12% 增長，達 18.46 億港元（2016 年：16.53 億港元）

國際貨運業務之分部溢利錄得 14% 增長，達 5.11 億港元（2016 年：4.48 億港元）

建議派發末期股息每股 14 港仙

全年派息比率提升至 32% (2016 年：29%)

嘉里物流集團總裁馬榮楷表示：「由於投資、製造及貿易活動轉趨活躍，環球經濟上揚。在外部需求顯著及區內地方消費上升帶動下，亞洲整體表現維持強勢。在環球電子商貿持續強勁、美洲 APEX 的良好業績以及泰國快遞業務迅速增長的支持下，嘉里物流於 2017 年下半年的表現較上半年為佳。集團於 2017 年的營業額增長達 28%，而核心經營溢利則增加 13%。」

綜合物流維持穩定增長

在全球營商同步增長及集團之泰國業務取得利潤的支持下，集團的綜合物流業務於 2017 年取得 12% 的分部溢利增長，佔其總分部溢利的 78%。

在香港不同行業贏得的新業務及客戶為物流業務帶來持續增長，增長率達 18%。在穩健的租金收入支持下，貨倉業務亦錄得穩定增長。因此，集團的香港業務為其綜合物流業務貢獻 42% 的分部溢利。由於市場競爭加劇及成本上漲，集團在中國大陸的業績有所減退，佔綜合物流分部溢利的 13%。在台灣，由於新勞動法的影響於 2017 年下半年緩和，加上集團透過優化的路線規劃及成本管理來改善營運效率，嘉里物流在當地的業績於下半年重拾增長，為綜合物流業務帶來 21% 的分部溢利。在亞洲，綜合物流業務仍是一大亮點，尤以泰國快遞業務特別亮麗。加上 Kerry Siam Seaport 的業務亦在貨運量增長帶動下得到改善，2017 年的亞洲綜合物流分部溢利錄得 56% 的升幅，為該業務貢獻 23% 的分部溢利。

國際貨運業務增長強勁

國際貨運業務於 2017 年取得穩健業績，其中營業額急增 41%，而分部溢利亦上升 14%，這主要由美國 APEX 的可觀貢獻，以及整體貨運量增長所帶動。國際貨運業務佔集團總分部溢利的 22%，成為其主要增長動力。

儘管貨運量穩定增長，但因承運商整合、航運聯盟重組及貨運容量供應減少，令國際貨運業務的利潤率受壓。隨著 Globalink Logistics 於 2017 年加入，集團的國際貨運業務覆蓋已擴展至獨聯體各國及中亞地區。另一新成員蘭州捷時特物流有限公司的加入，亦使嘉里物流可向客戶提供新選擇。

擴展設施組合

嘉里物流目前管理 5,200 萬平方呎的物流設施組合，其中 2,600 萬平方呎為自置物業。三座位於中國大陸上海及無錫以及柬埔寨金邊的物流設施已於 2017 年上半年落成，為集團的組合增添合共 160 萬平方呎的物流設施。

釋放資產潛力

集團於 2018 年 1 月出售位於澳洲阿德萊德的鐵路站業務。在香港，集團向香港航空有限公司的附屬公司 Holistic Capital Investment Limited 出售其於亞洲空運中心有限公司的全部 15% 權益，預計於短期內完成。

深化「一帶一路」策略

集團於 2017 年在中國大陸及獨聯體各國完成的收購項目，促進其於「一帶一路」沿線新市場的拓展。乘著歐亞大陸貿易活動日益頻繁，嘉里物流具備充分條件以進一步發展業務和提升貨運量。

把握電子商貿蓬勃發展

嘉里物流放眼於由跨境電子商貿，特別是大中華地區與東盟之間帶來的強勁需求動力，藉此推動增長。鑒於泰國快遞業務表現突出，集團計劃將此成功經驗延伸至越南、馬來西亞及新加坡等其他東盟市場。

保持國際貨運動力

乘著嘉里物流在主要市場及各大樞紐的覆蓋擴大及貨運能力增強，集團向出口及進口國家之客戶提供完善的環球端對端解決方案。以海運貨量計算，嘉里物流在 Armstrong & Associates, Inc. 於 2017 年 6 月發表的全球 25 強貨運代理排名中位列第七。

嘉里物流主席楊榮文表示：「為了回應客戶需求及環球經濟變化，我們不斷加快應變速度，從而轉化為競爭優勢。我們亦正擴展自身的網絡，務求向客戶提供靈活的全方位解決方案。藉著 Globalink Logistics 及蘭州捷時特物流的加入，我們現已擁有橫跨歐亞大陸最強大的陸路及鐵路貨運網絡。各國聯繫日益緊密，國際間的合作亦日漸加強，促進了跨境電子商貿的迅速發展，而我們的貨運能力亦不斷深化和擴展，讓我們得以在該市場中建立優勢。隨著我們繼續刺激業務增長，以提升自身的環球國際貨運網絡的規模、貨運量及效率，集團對達致可持續的業績感到樂觀。」

關於嘉里物流聯網有限公司（股份代號 0636.HK）

嘉里物流是一家以亞洲為基地及擁有亞洲最強網絡的國際第三方物流服務供應商。嘉里物流的核心競爭力在於為跨國企業及國際品牌提供高度量身訂制的方案，助客戶提升供應鏈效率，節省整體成本及加快回應市場變化。嘉里物流在 51 個國家和地區有逾 1,000 個服務點，在世界各地管理 5,200 萬平方呎佔地及物流設施，為客戶提供無可比擬的可靠性及靈活度的服務，以支援客戶的業務拓展和長遠增長。嘉里物流聯網有限公司於香港聯合交易所有限公司主板上市及獲納入為恒生可持續發展企業指數系列 2017-2018 成份股。