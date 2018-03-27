好孩子國際控股有限公司公佈2017全年業績

品牌驅動策略開始體現成效

成功轉型為全球領先的橫向及縱向一體化母嬰護理生態系

毛利率顯著增長 4.7 個百分點至 38.5%

經營溢利大幅上升 46.3% 至港幣 3.125 億

香港 2018 年 3 月 27 日電 / 美通社 / --

財務摘要

截至二零一七年十二月三十一日止年度 2017 百萬港元 2016 百萬港元 變動 收益 7,142.6 6,238.2 +14.5% 毛利 2,746.8 2,111.5 +30.1% 毛利率 38.5% 33.8% +4.7 百分點 經營溢利 312.5 213.6 +46.3% 申報溢利 184.4 212.2 -13.1% 非公認會計原則溢利 293.7 221.3 +32.7% 每股末期股息（港仙） 5 5 0%

國際領先的垂直整合兒童用品公司 -- 好孩子國際控股有限公司（「好孩子國際」或「公司」，股份代號：1086；連同其附屬公司統稱「集團」），今天宣佈集團截至 2017 年 12 月 31 日止年度（「年內」）之全年業績。



好孩子國際控股有限公司管理層於品牌產品佈置前合照。

集團年內錄得收益 7,142.6 百萬港元，同比增加 14.5%。年內，集團自有品牌及零售商品牌業務總收益約 7,523.3 百萬港元，同比增加 15.8%。其中，集團的主要戰略品牌 Cybex、 gb 及 Evenflo 分別錄得收益約 1,753.6 百萬港元、2,932.7 百萬港元及 1,734.4 百萬港元，較 2016 年分別增長 39.5%、27.4% 及 3.2%。藍籌業務方面，集團為客戶帶來的價值得到確認並升值，有助於提升客戶對集團的信任及信心，因此集團取得的表現優於預期，於 2017 年下半年錄得約 1.6% 增長，使 2017 年收益達到約 1,103.1 百萬港元，同比減幅收窄到 10.1%。

由於集團毛利率較高的主要戰略品牌收益貢獻增加、成本效益有所改善及併入於 2017 年 10 月 24 日至 2017 年 12 月 31 日所產生的已收購 Oasis Dragon Limited 業務收益，此部分收益毛利率亦較高，集團毛利率同比上升 4.7 個百分點至 38.5%。

截至 2017 年 12 月 31 日止年度的申報溢利為 184.4 百萬港元，較 2016 年同期減少 13.1%。年內申報溢利減少乃由於收購事項相關的若干一次性成本及融資成本、關於一名領先客戶清盤的潛在不可收回應收款項撥備及因美國稅務改革導致的一次性不利遞延稅項資產調整所致，而集團於 2016 年錄得一次性有利遞延稅項資產調整。非公認會計原則溢利則為 293.7 百萬港元，較 2016 年同期增加 32.7%。董事會議決宣派截至 2017 年 12 月 31 日止年度末期股息每股股份 0.05 港元（2016 年：0.05 港元）。

談及集團的 2017 年全年業績，好孩子國際行政總裁 Martin Pos 先生表示：「得益於我們持續專注於發展戰略品牌，集團於 2017 年錄得收益及經營溢利顯著增長。憑藉發展及強化我們的品牌驅動業務模式而奠定的堅實業務基礎，以及集團透過收購 Oasis Dragon Limited 成功轉型為全球領先的橫向及縱向一體化孕嬰童生態系統，我們相信集團進一步加強控制完整價值鏈及實施戰略計劃措施的轉型變革將推動集團發展進入一個新的里程碑，配合具體化的品牌組合及戰略，進一步鞏固我們在行業中的領導地位。」

亞太地區

集團在中國市場錄得強勁的全年增長。按備考基準，來自中國市場的收益達 3,165.0 百萬港元，同比增加 19.8%，主要由於集團自有零售全渠道增長 24.5%，佔中國市場收益超過 60%。集團錄得 gb 品牌增長 24.0% 及 Cybex 品牌增長 100.8%，惟被 Happy Dino 品牌（已進行重組以於 2018 年重新上市）輕微下降所抵銷。成功收購 Oasis Dragon Limited 後，集團將中國市場的所有品牌及團隊整合至一個領導團隊帶領下的全新零售與銷售組織，並開始產生「一個品牌」、「一個團隊」及「一個系統」協同效應。集團已將 gb 品牌由耐用品轉型為涵蓋多條產品線的生活類品牌，並將 Cybex 品牌由批發模式擴展至零售及批發模式。

中國以外業務收益同比下跌 8.3% 至約 546.3 百萬港元，主要由於 2016 年集團戰略性地結束 Geoby 品牌業務所致。為加強在亞太地區的業務，集團於 2018 年 3 月與日本一家地方分銷商成立非全資附屬公司，以在亞洲第二大市場建造集團品牌的綜合分銷網絡，以及建立新的專責團隊作為所有集團品牌在東南亞的平台。

歐非中東地區

受 Cybex、gb Platinum 及 Gold ranges 的強勁增長所帶動，歐非中東地區的收益同比增加 38.2% 至 2017 年約 1,903.5 百萬港元。

除於德國的自有品牌業務錄得穩固增長外，所有其他核心歐洲市場亦實現強勁收益增長。Cybex 品牌的強勁增長是由於集團汽車座椅組合的持續穩定表現以及其包含 Priam、Mios 及 Balios M 的嬰兒推車產品組合快速增長所致。2017 年上半年亦達致品牌構建的另一項里程碑，即 Cybex 錄得超過 1 百萬 Facebook 粉絲。

受口袋車及 Qbit 嬰兒推車的搶眼表現以及由 Idan、Vaya I-Size 及 Elian-FIX 組成的全新汽車座椅三部分所支持，2016 年 gb Platinum 及 Gold range 的迅速增長趨勢持續至 2017 年。新推出的 gb Vaya i-Size 兒童汽車座椅在 2017 年 11 月 ADAC 測試中榮獲「測試優勝獎」。

美洲地區

集團於 2017 年專注於投資品牌構建、主要產品平台開發及分銷渠道的進一步調整，因此在美洲地區的收益同比增加 1.4% 至 2017 年約 1,908.5 百萬港元。儘管 2017 年對整體北美零售市場而言充滿挑戰，但集團通過積極配合客戶趨向於網上採購的行為，基於消費者需求推出主要汽車座椅及嬰兒推車產品平台，提高集團的供應鏈結構靈活性，同時消化一家領先嬰兒零售商破產帶來的不利財務影響，實現了收益增長。該等舉措以及預期的 2018 年品牌及主要產品重新上市，預期將為集團的可持續增長打下牢固基礎。

前景

展望未來，好孩子國際主席宋鄭還先生表示：「我們 2017 年的正面財務業績乃是集團持續專注於發展品牌驅動策略的直接成果。我們於過去三年實施整合業務，成效開始顯現。憑藉集團全球品牌經營快速發展，業務品類和模式重大突破，中國新零售事業大步邁進，大供應鏈體系開創新局，以及我們於創新、品質、標準領域的累累碩果，我們將繼續致力發展集團全球領先的橫向及縱向一體化母嬰護理生態系，實現收入和利潤的可持續增長，全面提升集團價值，為股東帶來持續性回報。」

關於好孩子國際控股有限公司

好孩子國際是世界領先的兒童用品公司。集團通過設計、研發、製造、市場行銷和銷售兒童汽車安全座椅、嬰兒推車、嬰兒服飾、家用紡織品、喂哺用品、護理用品、個人護理產品、嬰兒床、自行車、三輪車以及其他兒童產品，服務數以百萬家庭。好孩子國際為全球各地的家庭提供母嬰用品，並以中國、美國和德國為母市場。

好孩子國際在全球擁有 15,000 多名員工，在美洲，歐洲和亞洲擁有 7 個研究與發展中心，管理著 11 個國家的銷售、市場行銷和分銷辦事處。集團在中國擁有其全零售渠道，包括網上零售店以及逾一千多間以自營模式經營的線下零售店。

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