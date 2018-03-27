復星國際公佈2017全年業績

歸母淨利潤增長 28% 至人民幣 131.6 億元

上海 2018 年 3 月 27 日電 / 美通社 / --

2017 年業績亮點：

收入達人民幣 880.3 億元，同比增長 19%，歸屬於母公司股東之利潤達人民幣 131.6 億元，同比增長 28%

產業運營能力進一步提升，經營業績顯著改善

新投資項目超過 100 個，50 多個項目實現退出，10 個 IPO

調整後每股淨資產達港幣 33.28 元，同比增長 28%

淨債務比率自 2016 年的 60.3% 優化至 49.7%

董事會建議 2017 年每股分紅達港幣 0.35 元，每股分紅同比增加 67%

復星國際有限公司（香港聯合交易所股份代號：00656）及其子公司（「復星」或「本集團」）今天公佈截至 2017 年 12 月 31 日止全年業績。

復星國際董事長郭廣昌先生表示：「2017 年是復星成立二十五週年，本集團取得自成立以來的最佳業績。二十五年來，作為一家植根中國的全球化企業，厚積而薄發，積累了深厚的產業運營能力，並致力踐行『以家庭客戶為中心，智造植根中國的全球幸福生態系統』戰略，持續打造具備全球化視野及能力的人才隊伍，推動 C2M（Customer to Maker 客户到智造端）。基於 2017 年優異的業績表現，董事會提議大幅提升每股分紅至港幣 0.35 元，持續為股東創造並分享價值。」

「復星 2017 年業績表現強勁，主要基於我們強大的產業運營能力，以及持續優化資產配置的能力。2017 年，我們的產業運營能力明顯提升，一方面，復星醫藥、地中海俱樂部、豫園股份、 BCP、南京南鋼等企業經營利潤顯著增長。另一方面，集團秉承價值投資理念，圍繞 C2M 戰略，全年新投資的項目超過 100 個，退出的項目超過 50 個，10 個項目成功 IPO。」

「我們相信，通過復星多年匯聚的產業能力，科技創新能力，以及已能觸達約 3,500 萬家庭客戶的 ONE Fosun 生態，C2M 戰略將進一步推進並創造價值；此外，通過對客戶的深入理解，有助於持續提升我們的產品力和消費體驗，並為成員企業創造價值。作為 C2M 戰略的重要組成部分，『有叻』會員忠誠度計劃（『有叻』）已正式上線，基於對客戶行為和數據的精準分析，將更有效幫助成員企業持續改善客戶消費體驗，我們相信『有叻』一定會成為提升成員企業產品力及客戶滿意度的得力幫手。」

「最後，我再次向各位投資者表示衷心的感謝。復星遵循厚積而薄發的理念，每一步都走得踏實有力，過去 5 年間，我們實現了年均近 30% 的歸母淨利潤增速。展望未來，我心潮澎湃，充滿期待，我們要繼續推進 C2M 戰略，專注核心產業運營，加大科技創新投入，不僅要中國動力嫁接全球資源，更要為客戶智造全球領先的產品和服務體驗。2017 年成果豐碩，對於未來我充滿信心。」

2017 年業績的強勁增長，董事會建議提升每股分紅至港幣 0.35 元，同比增長 67%

2017 年，本集團總收入達到人民幣 880.3 億元，同比增長 19%，歸屬於母公司股東之利潤達人民幣 131.6 億元，同比增長 28%，再創歷史新高。每股盈利達人民幣 1.53 元（約港幣 1.77 元），同比增長 29%，過去 5 年年均複合增長率達 21%。

截至 2017 年 12 月 31 日止，調整後每股淨資產由去年同期港幣 26.01 元上升至港幣 33.28 元，同比增長 28%。管理層預估調整後淨資產來自於本集團投資的已上市公司市值 + 未上市公司按最近交易法或可比公司法計算的公允價值 - 集團層面的淨債務。

在過去 5 年，本集團持續夯實資產負債結構，不斷優化財務槓桿。本集團淨債務比率自 2013 年底的 86.0% 大幅優化至 2017 年底的 49.7%。2017 年平均債務成本為 4.72%，融資成本可控。2018 年 1 月，穆迪將本公司的評級由「Ba3 積極」上調至「Ba2 穩定」。

基於 2017 年業績的強勁增長，董事會建議提升每股分紅至港幣 0.35 元，同比增長 67%。

產業運營能力進一步提升，被投企業經營業績得以顯著改善

2017 年，本集團運營能力進一步提升，核心業務強勁增長。自投資後，地中海俱樂部，Tom Tailor，H&A 及 Fidelidade 等企業經營利潤在過去幾年顯著增長。本集團持續優化和遵循資產配置的紀律性，落實投資與退出的平衡，全年新投資項目超過 100 個，超過 50 個項目實現退出，其中包括以 29.4 億美元的價格出售 Ironshore 給 Liberty Mutual。與此同時，本集團還參與全球市場 10 個項目。IPO 三大生態的其他經營亮點如下：

健康生態 2017 年，健康生態貢獻歸屬於母公司股東之利潤佔比為 10.4%，同比增長 32.1%，成為增長最快的業務板塊。 本集團在世界級健康服務及產品的創新和全球化方面取得一系列進展。6 個新產品的 11 項適應症於中國大陸獲批臨床 IND，其中 3 個產品進入臨床 III 期研究。復星凱特將 Kite Pharma 的 FDA 批准獲得產品 CAR-T 產品帶入中國。同時，本集團積極搭建內部孵化平台，加快培育步伐，復星旗下的星際大數據（FONOVA）在全球最權威的肺結節檢測大賽 LUNA「假陽性篩查」排行榜上位居全球榜首，並以此為基礎孵化了極具競爭力的人工智能醫療影像獨角獸杏脈科技。 年內投資超過 40 個項目，其中包括本集團收購法國領先的健康食品公司 St Hubert 及復星醫藥控股收購印度最大獨立製藥公司。

快樂生態 2017 年，快樂生態歸屬於母公司股東之利潤貢獻佔比為 3.8%，同比增長 6.1%。地中海俱樂部及豫園股份隨著運營的不斷收善，2017 年利潤同比大幅上升。 2017 年，地中海俱樂部新開法國阿爾卑斯山的 Samoens 鎮度假村和日本北海道 TOMAMU 滑雪度假村。同時，在中國打造全新輕奢度假品牌 Joyview，位於浙江安吉和河北北戴河的兩家 Joyview 度假村於 2018 年 1 月開始營業。 旗下德國時尚品牌 Tom Tailor 業績顯著改善，2017 年實現盈利，淨利潤達到歐元 17.1 百萬元。 豫園股份重組項目已獲中國證監會有條件批准，預計重組完成後本集團在豫園股份的持股比例從 26.45% 上升至 68.25%。 三亞亞特蘭蒂斯酒店已全面完工，於 2018 年 2 月開始試運營，預計於 2018 年上半年正式開業。其他主要投資包括 2017 年 12 月，本集團及其管理之基金出資港幣 66 億元收購青島啤酒 17.99％的股份，該交易已於 2018 年 3 月完成交割。

富足生態 本集團富足生態由三部分組成，即保險及金融，投資和蜂巢地產。其中，歸屬於母公司股東之利潤貢獻分別是人民幣 39.0 億元，52.2 億元及 21.7 億元，分別同比增長 59.9%，22.9% 及 4.6%。 得益於「保險 + 投資」策略的有效實施，葡萄牙保險 2017 年總投資回報率達到 3.6%，顯著高於市場平均水平的 BCP（葡萄牙商業銀行）在 2017 年完成重組後總體經營狀況得到了改善，成功扭虧為盈，全年實現淨利潤歐元 1.86 億元，其活躍客戶數提升至 540 萬，同比提升 6%，數字客戶新增 250 萬，同比增長 16%。



淨利潤（百萬人民幣） 2017 年 2016 年 同比變化（%） 健康生態 1,372 1,039 32.1 快樂生態 498 469 6.1 富足生態 11,292 8,760 28.9 保險和金融 3,903 2,440 59.9 投資 5,218 4,245 22.9 蜂巢城市 2,171 2,075 4.6 合計 13,162 10,268 28.2

人民幣 2017 年 2016 年 同比變化（%） 歸屬母公司股東的淨利潤 （百萬人民幣） 13,162 10,268 28.2 基本每股收益 - 人民幣 1.53 1.19 28.6 稀釋每股收益 - 人民幣 1.53 1.19 28.6 港元 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 同比變化（%） 每股淨資產 14.07 12.01 17.2 調整後每股淨資產 1) 33.28 26.01 28.0

注：

1. 調整後淨資產來自於本集團投資的已上市公司市值 + 未上市公司按最近交易法或可比公司價值 - 集團層面的淨債務

2017 年全年業績發佈會及業績 PPT 介紹

集團的全年財務業績公告完整版在公司官網 www.fosun.com 以及香港聯交所公佈。

2018 年 3 月 28 日上午 10 點，集團將在香港舉行發佈會，管理層將介紹集團關鍵財務業績和戰略前景。通過以下鏈接即可觀看發佈會視頻直播。也可從復星官網下載最新投資者關係 PPT 文件。

英語直播鏈接：http://e.vhall.com/745631824

中文直播鏈接：http://e.vhall.com/978456019

關於復星

復星國際植根中國，深耕健康，快樂，富足領域，通過科技引領，持續創新，智造 C2M 幸福生態系統，為全球家庭客戶提供高品質的產品和服務。復星於 1992 年年成立，2007 年復星國際（股份代號：00656）。在香港聯交所主板上市目前總資產超過人民幣 5000 億元（約合 750 億美元）。

有關前瞻性陳述的提示聲明

本新聞稿包括前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，凡涉及復星國際有限公司（「本公司」）預期或預計會發生或可能發生的活動，事件或發展的陳述均為前瞻性陳述（包括但不限於預測，目標，估計和業務計劃）。由於各種因素和不確定性以及我們無法控制的其他風險和因素，本公司的實際業績或發展可能與該等前瞻性陳述所表述者出現重大差異。此外，本公司於本日作出本文件提及的前瞻性陳述，概不承擔更新該等陳述的義務。除非另有闡明，此新聞稿的數據均採用 2017 年 1 月至 12 月平均匯率進行 折算（USD / CNY = 6.7423 HKD / CNY = 0.8650）; 期末數據均採用 2017 年 12 月 31 日的匯率進行折算（USD / CNY = 6.5342 HKD / CNY = 0.8359）。